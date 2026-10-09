Nỗi lo của Phạm Băng Băng

Theo Sinchew, xuất hiện tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31 nhân dịp bộ phim mới Nhật ký người già điên loạn được lựa chọn trình chiếu, nữ diễn viên Phạm Băng Băng chia sẻ về làn sóng phim ngắn sử dụng công nghệ AI đang phát triển tại Trung Quốc thời gian qua.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề, nữ diễn viên cho biết cô không phản đối hay tẩy chay trào lưu này. Phạm Băng Băng vẫn thỉnh thoảng xem các phim ngắn AI. Tuy nhiên, cô chỉ ra hạn chế lớn nhất của phim ngắn AI hiện nay là tính rập khuôn.

Phạm Băng Băng xuất hiện tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31. Ảnh: Starnews.

"Tôi thấy nhân vật nào trông cũng hao hao giống nhau. Xem một bộ hay 10 bộ thì điểm khác biệt duy nhất chỉ là trang phục cổ trang hay hiện đại. Đến nay, chưa có khuôn mặt AI nào khiến tôi thực sự ấn tượng hay ghi nhớ vì chúng quá trùng lặp", Phạm Băng Băng nhận định.

Bên cạnh khía cạnh tạo hình, minh tinh cũng bày tỏ sự lo ngại về gu thẩm mỹ của giới trẻ. Cô chia sẻ: "Thế hệ chúng tôi trước đây xem rất nhiều phim điện ảnh, truyền hình từ nhiều quốc gia để hấp thu nền tảng nghệ thuật phong phú. Thẩm mỹ cần được nuôi dưỡng bởi nghệ thuật đích thực. Nếu người trẻ chỉ tiếp nhận nội dung từ các bộ phim ngắn AI, gu thẩm mỹ của họ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều".

Phạm Băng Băng thừa nhận sự phát triển của AI và bày tỏ lo lắng việc diễn viên có thể bị thay thế trong tương lai. Hiện tại, nhiều đạo diễn cũng đang dùng AI để cắt giảm chi phí sản xuất.

Dù vậy, minh tinh Trung Quốc vẫn cho rằng diễn viên thực lực thể hiện cảm xúc của nhân vật dựa trên trải nghiệm sống thực tế. Phim ngắn AI có cách truyền tải trực diện nhưng chỉ đem lại "kết quả" mà thiếu đi "quá trình" biến chuyển tâm lý - điều cốt lõi tạo nên sức hút của nghệ thuật diễn xuất.

Phạm Băng Băng là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Cô nổi tiếng qua rất nhiều bộ phim như Phong thần bảng, Lạc lối ở Bắc Kinh, Iron Man 3, Hoàn châu cách cách, Võ Mỵ Nương truyền kỳ…

Sau bê bối thuế năm 2018, cô giảm hoạt động tại thị trường nội địa và chuyển hướng phát triển sự nghiệp ở nước ngoài. Những năm gần đây, nữ diễn viên phát triển thương hiệu làm đẹp riêng.

Về sự nghiệp điện ảnh, Phạm Băng Băng từng trở lại màn ảnh với phim Green Night và sau đó gây chú ý khi tham gia phim Malaysia Địa Mẫu. Vai diễn này giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Mã (2025), đánh dấu một bước tiến đáng kể trong quá trình xây dựng lại sự nghiệp.