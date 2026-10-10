5 kiểu túi đa năng dành cho sinh viên năm cuối: Đi học hay đi thực tập đều ổn

1. Túi tote cỡ lớn

Nếu chỉ được chọn một kiểu túi cho năm cuối, túi tote cỡ lớn chắc chắn là ứng viên đáng cân nhắc. Phom túi rộng cho phép bạn mang theo laptop, giáo trình, sổ tay, ví, bình nước và đủ loại vật dụng lặt vặt cần thiết trong một ngày dài.

Điểm cộng là kiểu túi này không quá nghiêm túc. Bạn có thể đeo cùng quần jeans, áo thun khi đến trường, sau đó phối với sơ mi hoặc blazer để bước vào văn phòng mà không cần đổi túi.

2. Túi đeo chéo vải dù phồng và mềm

Nếu bạn thích kiểu túi giúp hai tay được thoải mái, hãy thử một chiếc đeo chéo có kích thước lớn. Đây cũng là kiểu túi đang xuất hiện khá nhiều trong street style và các trang phục mang hơi hướng hiện đại, cá tính.

Phần thân túi rộng giúp bạn dễ dàng mang theo nhiều món đồ hơn một chiếc túi đeo chéo thông thường. Laptop, sổ tay, ví, son, tai nghe hay thậm chí quần áo tập gym đều có thể nhét vào nếu chọn đúng kích thước.

Đặc biệt, kiểu túi này rất hợp với những ngày phải di chuyển liên tục giữa trường học, văn phòng và các cuộc hẹn sau giờ làm.

3. Túi tote phom đứng

Một chiếc tote có phom đứng, chắc chắn sẽ phù hợp nếu bạn thường xuyên phải mang theo laptop hoặc nhiều tài liệu. Thiết kế có cấu trúc giúp túi giữ dáng tốt và tạo cảm giác gọn gàng hơn, ngay cả khi bên trong đang chứa cả một thế giới.

Đây là kiểu túi có thể cân bằng khá tốt giữa vẻ chuyên nghiệp và sự trẻ trung. Bạn có thể dùng nó để đi học mỗi ngày nhưng vẫn đủ chỉn chu cho những buổi họp, thuyết trình hay ngày đầu đến văn phòng thực tập.

4. Túi da big size có bề mặt nổi bật

Nếu những chiếc túi to lớn có thiết kế cơ bản khiến bạn cảm thấy hơi nhàm chán, hãy tìm một thiết kế có chất liệu hoặc bề mặt đặc biệt.

Phom tote quen thuộc vẫn đảm bảo khả năng chứa đồ, trong khi phần texture thú vị giúp tổng thể trang phục trông thời trang hơn. Đây là lựa chọn hợp với những bạn muốn chiếc túi vừa phục vụ nhu cầu thực tế, vừa trở thành điểm nhấn cho trang phục.

5. Túi đeo vai mềm hình nửa vầng trăng

Không phải ngày nào bạn cũng cần mang theo cả “gia tài” đến trường và văn phòng. Với những ngày chỉ cần chiếc iPad nhỏ hoặc máy tính, sổ tay, ví và một vài món đồ cá nhân, túi đeo vai phom mềm dáng nửa vầng trăng sẽ là lựa chọn nhẹ nhàng hơn.

Thiết kế tối giản nhưng vẫn đủ ấn tượng giúp bạn dễ dàng đeo cùng nhiều kiểu trang phục. Cứ khoác lên vai rồi đi, từ lớp học đến văn phòng hay một buổi cà phê sau giờ thực tập đều không bị lệch vibe.