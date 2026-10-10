'Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam tâm huyết, thí sinh trưởng thành ngoài sự tưởng tượng của gia đình'

Năm cuối đại học thường là giai đoạn bạn phải “chạy” giữa hai thế giới: Buổi sáng lên giảng đường, buổi chiều đến văn phòng thực tập, tối lại ghé quán cà phê để hoàn thành deadline. Lịch trình đã kín nên chiếc túi mang theo mỗi ngày cũng cần đa nhiệm không kém.