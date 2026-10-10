Hành động không ngờ của diễn viên Megan Fox

Mỹ nhân Transformers vừa ra mắt trang nội dung trả phí độc quyền của riêng mình, hứa hẹn mang đến "video, ảnh và bài viết bạn sẽ không tìm thấy ở bất kỳ đâu khác". Những hình ảnh này được quay trực tiếp từ điện thoại của cô, cùng cơ hội tiếp cận trực tiếp để "nhắn tin và trải nghiệm một khía cạnh cá nhân hơn" của Megan Fox.

Megan Fox rao bán hình ảnh nóng bỏng. Ảnh: Subs

“Phụ nữ đã trải qua nhiều thập kỷ được bảo rằng sự hiện diện công khai là sức mạnh, trong khi người khác lại sở hữu nền tảng, khán giả hoặc hình ảnh của họ. Tôi muốn biết điều gì sẽ xảy ra khi phụ nữ làm chủ cả 3 yếu tố đó", Megan Fox chia sẻ trong một thông cáo báo chí mà Page Six có được.

Bên cạnh các bức ảnh quảng bá, Megan Fox đã thông báo tin tức này bằng cách đăng tải một số hình ảnh và video mới trên Instagram cá nhân. Trong đó, nữ diễn viên 40 tuổi xuất hiện trong bộ bikini quyến rũ khi đang ngâm mình dưới hồ bơi, đồng thời khuyến khích người hâm mộ "xem Story" để lấy liên kết chính thức dẫn đến nội dung độc quyền.

Tên tuổi Megan Fox đang 'nóng' trở lại sau thời gian cô sinh con thứ 4. Tuần trước, nữ diễn viên khiến người hâm mộ phát sốt khi tung ra những hình ảnh mới hợp tác với thương hiệu Ro Sparks. Megan Fox mặc bộ jumpsuit ôm sát màu đỏ rực rỡ kết hợp cùng giày cao gót đồng màu xuất hiện trong một quảng cáo vô cùng táo bạo.

Megan Fox sinh năm 1986, được coi là "bom sex" của Hollywood. Nữ diễn viên gây chú ý với phong cách sexy cùng chuyện đời tư ồn ào bên cạnh các vai diễn thường bị gắn mác "bình hoa di động". Megan Fox khiến nhiều người ngưỡng mộ vì vẫn giữ được thân hình gợi cảm sau 4 lần sinh con.

Megan Fox chuẩn bị dự tiệc hậu Oscar của Vanity Fair: