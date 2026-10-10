2 Ngày 1 Đêm: CONGB nhiệt tình đu dây, thách đấu thể lực với Lê Dương Bảo Lâm

Trong tập này, “Công ty du lịch 2 Ngày 1 Đêm” đưa các nghệ sĩ đi qua cảnh sắc thiên nhiên trù phú và trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo nơi mảnh đất sen hồng Đồng Tháp. Dàn khách mời CODY Nam Võ, Pháp Kiều và CONGB đã nhanh chóng hòa nhập, tạo nên nhiều tương tác duyên dáng cùng dàn cast. CODY Nam Võ gây ấn tượng với những mảng miếng mặn mà, Pháp Kiều chơi lăn xả và dễ thương, còn CONGB tạo thiện cảm với hành trình tiếp xúc và làm quen với nhiều điều mới lạ ở miền Tây.

Ngày tiếp theo của hành trình, cả 2 đội bước vào trò chơi giữ thăng bằng trên dây. Phần thi đấu sẽ có 4 lượt đấu 1:1. Các thành viên phải cố gắng đi thăng bằng trên một đoạn dây thừng dài vắt ngang ao nước. Ai đẩy đối thủ ngã xuống nước trước sẽ giành chiến thắng.

Đội “Chuột Xạ” cử Lê Dương Bảo Lâm thi lượt đấu đầu tiên. Đáp lại đối thủ nặng ký, đội “Mèo Mã Gà Rồng” tin tưởng vào sự dẻo dai của em út CONGB. Với sức mạnh vượt trội, Lê Dương Bảo Lâm “bật mode hơn thua”, muốn một mình chấp hết 4 thành viên đội đối thủ. Tuy nhiên, với sức trẻ và nguồn năng lượng dồi dào, khách mời CONGB cũng đang rất nôn nóng lật ngược thế cờ để mang về thắng lợi cho đội mình. Trận đấu mở màn của trò chơi hứa hẹn mang đến nhiều khoảnh khắc kịch tính, khó đoán.

Trải nghiệm thú vị tiếp theo của các nghệ sĩ diễn ra tại Khu di tích quốc gia Xẻo Quýt. Nơi đây từng là vùng sình lầy, cỏ dại um tùm, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã. Từ năm 1960, Tỉnh ủy Kiến Phong khi đó (nay là Tỉnh ủy Đồng Tháp) đã chọn nơi đây là khu căn cứ để lãnh đạo phong trào cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Len lỏi dưới những tán rừng tràm xanh mát, các anh em đã được nghe về cuộc sống sinh hoạt, chiến đấu của các chiến sĩ ngày xưa cũng như sự tin tưởng, giúp đỡ và bảo vệ tuyệt đối mà người dân địa phương đã dành cho họ.

Các nghệ sĩ đã có dịp hóa thân thành những chiến sĩ du kích, cùng nhau giải mật thư, thực hiện nhiệm vụ để tìm ra bí mật giá trị đang được cất giấu cẩn thận trong khu di tích. Chìa khóa quan trọng của mật thư đến từ một tờ giấy với vẻ ngoài hoàn toàn trống rỗng, khiến mọi người đều không ngừng thắc mắc.

Đến giữa chuyến tham quan, các anh em nhận thêm một nhiệm vụ phụ. Theo đó, khi trả lời đúng các câu hỏi và ghép các ký tự thành từ khóa hoàn chỉnh, mọi người sẽ nhận được bí quyết tìm ra dòng chữ ẩn phía sau tờ giấy trống. Các câu hỏi đều xoay quanh thông tin liên quan đến Khu di tích quốc gia Xẻo Quýt mà mọi người đã được lắng nghe trước đó.

Liệu mọi người có trả lời đúng tất cả các câu hỏi để đi đến được mật mã cuối cùng? Và trước đó, cuộc đối đầu giữa sức mạnh của Lê Dương Bảo Lâm và sức bền của CONGB sẽ diễn ra như thế nào? Tour “Miền Tây mùa nước nổi” còn ẩn chứa những điều bất ngờ nào nữa? Câu trả lời sẽ được hé lộ trong tập 104 của 2 Ngày 1 Đêm Mùa 5.