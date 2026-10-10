Phim 18+ của Anne Hathaway gây sốt phòng vé

Bộ phim tâm lý giật gân 18+ Verity: Bí Mật Bị Chôn Vùi đạt doanh thu mở màn 62,6 triệu USD toàn cầu, vươn lên vị trí dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ. Tác phẩm có sự góp mặt của Anne Hathaway, Dakota Johnson và Josh Hartnett, được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của nhà văn Colleen Hoover.

Theo số liệu được cung cấp, phim thu về 32,6 triệu USD tại Bắc Mỹ và 29,8 triệu USD từ các thị trường quốc tế trong tuần đầu công chiếu. Với kinh phí sản xuất khoảng 40 triệu USD, màn ra mắt này tạo tiền đề thuận lợi cho hành trình thương mại của tác phẩm.

Phim giật gân 18+ của Anne Hathaway thu 62,6 triệu USD toàn cầu trong tuần đầu ra mắt.

Thành tích trên giúp Verity: Bí Mật Bị Chôn Vùi vượt qua các đối thủ tại phòng vé Bắc Mỹ, trong đó có Digger, dự án mới của tài tử Tom Cruise. Bộ phim cũng ghi nhận màn mở đầu vượt trội so với hai tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Colleen Hoover là Regretting You và Reminders Of Him, lần lượt đạt doanh thu mở màn toàn cầu 23,6 triệu USD và 28,1 triệu USD theo dữ liệu được cung cấp.

Sức hút của Verity: Bí Mật Bị Chôn Vùi đến từ câu chuyện tâm lý giật gân xoay quanh những bí mật gia đình và ranh giới mong manh giữa sự thật với dối trá. Trong phim, Anne Hathaway đảm nhận vai Verity Crawford, nữ nhà văn nổi tiếng gặp tai nạn. Dakota Johnson vào vai Lowen Ashleigh, một cây bút đang gặp khó khăn trong sự nghiệp, còn Josh Hartnett hóa thân thành Jeremy Crawford, chồng của Verity.

Trong phim, Anne Hathaway đảm nhận vai Verity Crawford, nữ nhà văn nổi tiếng gặp tai nạn.

Câu chuyện bắt đầu khi Lowen được Jeremy thuê viết tiếp loạt tiểu thuyết ăn khách của vợ. Để phục vụ công việc, cô chuyển đến biệt thự của gia đình Crawford nhằm tìm kiếm tư liệu. Tại đây, Lowen tình cờ phát hiện bản tự truyện chưa được công bố của Verity. Những trang viết chứa đựng các lời thú tội đáng sợ về quá khứ gia đình dần khiến cô rơi vào trạng thái hoài nghi, không thể xác định những gì mình đọc được là sự thật hay chỉ là một câu chuyện được tạo dựng.

Được đạo diễn bởi Michael Showalter, bộ phim có sự tham gia sản xuất của chính Colleen Hoover. Việc chuyển thể một cuốn tiểu thuyết đã thu hút đông đảo độc giả lên màn ảnh rộng giúp tác phẩm tiếp cận thêm nhóm khán giả yêu thích thể loại giật gân, đồng thời đặt ra yêu cầu chuyển tải sức hấp dẫn của nguyên tác bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Tại Việt Nam, Verity: Bí Mật Bị Chôn Vùi dự kiến khởi chiếu từ ngày 16/10/2026.

Bên cạnh thành tích phòng vé, phim còn nhận được sự chú ý nhờ màn kết hợp giữa Anne Hathaway và Dakota Johnson. Theo số liệu được cung cấp, tác phẩm đạt 70% điểm yêu thích từ khán giả trên Rotten Tomatoes tại thời điểm thống kê. Tuy nhiên, doanh thu mở màn và phản hồi ban đầu mới là những chỉ dấu đầu tiên, chưa đủ để đánh giá toàn diện sức hút lâu dài của bộ phim.

Tại Việt Nam, Verity: Bí Mật Bị Chôn Vùi dự kiến khởi chiếu từ ngày 16/10/2026. Với nội dung nhiều bí ẩn, dàn diễn viên nổi tiếng và màn ra mắt khả quan tại Bắc Mỹ, tác phẩm được kỳ vọng thu hút sự quan tâm của khán giả trong mùa phim tháng 10. Thành tích tại thị trường Việt Nam sẽ là yếu tố tiếp theo cho thấy sức hút của bộ phim chuyển thể này đối với người xem trong nước.