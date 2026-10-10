Người đầu tiên chiến thắng chương trình Ai Là Triệu Phú là ai, hiện tại ra sao?

Tóm tắt chung: John Carpenter là người đầu tiên chinh phục mốc tiền thưởng 1 triệu USD của chương trình Who Wants to Be a Millionaire (Ai Là Triệu Phú) phiên bản Mỹ vào năm 1999.

Anh đi vào lịch sử truyền hình với khoảnh khắc dùng quyền trợ giúp "Gọi điện thoại cho người thân" ở câu cuối cùng chỉ để thông báo với bố rằng mình sắp giành chiến thắng.

Bất chấp sự nổi tiếng sau đêm Chung kết, Carpenter vẫn duy trì lối sống tiết kiệm, tiếp tục gắn bó với công việc chuyên môn.

Trải qua gần 3 thập kỷ, ông đã hoàn thành bằng Luật, có dịp trở lại chương trình nhân dịp kỷ niệm 25 năm vào tháng 7/2024.

Tháng 11/1999, chương trình Ai Là Triệu Phú phiên bản Mỹ đã ghi nhận cột mốc lịch sử khi tìm ra người chơi đầu tiên trả lời đúng trọn vẹn 15 câu hỏi, giành giải thưởng 1 triệu đôla. Đó là John Carpenter. Anh đã trở lời chính xác câu hỏi về vị Tổng thống xuất hiện trong loạt phim Laugh-In và giành chiến thắng chung cuộc.

John Carpenter là thí sinh đầu tiên giành chiến thắng Ai Là Triệu Phú bản Mỹ.

Thêm vào đó, điều khiến phần thi của anh trở thành một trong những khoảnh khắc kinh điển nhất lịch sử gameshow còn nằm ở cách anh chinh phục nó. Trong suốt 14 câu hỏi đầu tiên, John vượt qua các thử thách một cách dễ dàng mà không cần tới bất kỳ quyền trợ giúp nào. Đến câu hỏi cuối cùng trị giá 1 triệu đôla, anh mới quyết định sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân" để kết nối với bố mình.

Tuy nhiên, thay vì xin lời khuyên hay hỏi đáp án, John bình thản: "Con không thực sự cần sự trợ giúp của bố. Con gọi chỉ để cho bố biết con sắp giành được 1 triệu đôla rồi". Ngay sau đó, anh đưa ra đáp án chính xác trước sự ngỡ ngàng và reo hò của toàn bộ khán giả tại ghi hình.

Khoảnh khắc John Carpenter gọi bố, thông báo mình sẽ giành được tiền thưởng 1 triệu đôla. Nguồn: @hahazim0509

John Carpenter sinh năm 1968 tại Mỹ. Vào thời điểm tham gia chương trình, anh 31 tuổi, đang công tác tại Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) và vừa kết hôn với người vợ Deborah "Debbie" Carpenter được 15 tháng.

Trong mắt người thân, bạn bè và hàng xóm, John là một người giản dị, kín đáo nhưng rất hài hước. MC chương trình khi ấy Regis Philbin từng nhận xét Carpenter sở hữu giọng nói có phần lạnh lùng, điềm tĩnh, cùng phong thái tự tin và quyết đoán.

Khoảnh khắc John Carpenter nhận tấm séc khổng lồ trị giá 1 triệu đôla cùng MC chương trình và bà xã.

Chia sẻ về sự chuẩn bị của mình, John Carpenter cho biết anh không có ý tự mãn nhưng anh đã biết hầu hết câu trả lời ngay từ những tập đầu tiên theo dõi chương trình trên truyền hình. Sự tự tin cùng vốn kiến thức tổng hợp phong phú đã giúp anh chinh phục đỉnh cao của cuộc thi một cách ngắt ngoạn mục.

Chiến thắng này đã biến John từ một nhân viên vô danh thành nhân vật tâm điểm của truyền thông. Anh liên tục nhận được lời mời xuất hiện trên hàng loạt chương trình truyền hình nổi tiếng. Tuy nhiên, sự nổi tiếng bất ngờ không làm thay đổi bản chất con người anh.

Khoảnh khắc chiến thắng đã thay đổi cuộc đời của John Carpenter.

Sau khi nhận thưởng và đóng thuế, vợ chồng John Carpenter lựa chọn quản lý tài chính một cách thực tế. Họ không sa đà vào những món đồ hiệu xa xỉ mà chỉ thưởng cho bản thân một chiếc áo khoác da, một chuyến du lịch tới Paris, đóng góp từ thiện và dành một phần tiền làm "bước đệm" cho kế hoạch sinh con. Gia đình đón con trai đầu lòng vào năm 2004 và chuyển sang một ngôi nhà rộng rãi hơn ở Hamden, bang Connecticut để tiện ở gần ông bà ngoại.

Về sự nghiệp, John Carpenter tiếp tục gắn bó với công việc tại IRS ở Hartford, bang Connecticut. Nhằm phát triển bản thân, anh đăng ký theo học các lớp buổi tối và mùa Hè tại Trường Luật Quinnipiac, chính thức nhận bằng cử nhân Luật vào tháng 5/2005. Sau đó, anh tiếp tục công tác tại IRS cho đến ít nhất là năm 2020.

John Carpenter tốt nghiệp Cử nhân Luật.

Thực chất sau Ai Là Triệu Phú, đam mê kiến thức tổng hợp của John Carpenter chưa bao giờ hạ nhiệt. Anh từng tham gia một đội thi đố vui tại nhà máy bia địa phương, nơi các đồng đội đã chơi cùng ông suốt nhiều tháng mà không hề hay biết người bạn chơi của mình chính là "huyền thoại".

John Carpenter hiện tại.

Bên cạnh đó, John Carpenter vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với chương trình đã làm nên tên tuổi của mình. Anh từng xuất hiện ở hàng ghế khán giả trong tập kỷ niệm 10 năm (tháng 8/2009), và gần đây nhất đã trở lại vào tháng 7/2024 cho số kỷ niệm 25 năm. Hiện tại ở tuổi U60, John Carpenter tận hưởng cuộc sống êm đềm bên gia đình.