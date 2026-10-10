T.O.P bị quay lưng sau khi yêu mỹ nhân Nana

Ngày 10/10, tờ Star News đưa tin rapper kiêm diễn viên T.O.P (tên thật Choi Seung Hyun), cựu thành viên nhóm Big Bang, đang phải đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội sau khi thừa nhận mối quan hệ với Nana (tên thật Im Jin Ah). Anh đang rơi vào tình thế chưa từng có khi bị chính những người hâm mộ đã luôn sát cánh suốt 20 năm qua quay lưng, truyền thông Hàn Quốc viết.

Cụ thể, ngày 10/10, người điều hành ChoiSeungHyun.com thông báo đóng cửa trang web này trên tài khoản mạng xã hội chính thức. Đây là trang người hâm mộ tiêu biểu của T.O.P, đã hoạt động suốt 20 năm.

Người điều hành trang web thể hiện sự không hài lòng với T.O.P và công ty quản lý TOPSPOT PICTURES. Họ cho biết: "Chúng tôi đã quyết định chấm dứt hoạt động của ChoiSeungHyun.com vì không thể dung thứ cho sự coi thường, trốn tránh trách nhiệm và thái độ xem thường lòng trung thành của người hâm mộ từ phía T.O.P cũng như TOPSPOT PICTURES nữa".

Trang web hoạt động suốt 20 năm của fan T.O.P bị đóng cửa. Ảnh: YTN.

Theo người này, album được T.O.P phát hành cách đây không lâu được tuyên bố là dành cho người hâm mộ, đồng thời tiếp nối các hoạt động và sự tương tác với khán giả. Tuy nhiên, sản phẩm đã không đáp ứng được điều trên. Quá trình quảng bá album có rất nhiều vấn đề.

Bên cạnh đó, theo lời người điều hành này, T.O.P đã phải hủy bỏ triển lãm vì quá ít người tham gia, trong khi chi phí thực hiện quá cao. Tuy nhiên, lý do hủy bỏ triển lãm lại được thông báo thành “người hâm mộ tức giận vì chuyện hẹn hò”. Người hâm mộ cho rằng tình cảm của họ dành cho nam rapper đã bị lợi dụng.

Người này chia sẻ thêm: "Cuối cùng, chúng tôi có một thông điệp dành cho T.O.P. Chúng tôi hy vọng bạn không tự cô lập mình giữa những người chỉ nói với bạn những gì bạn muốn nghe. Thực tế khó chịu sẽ không biến mất chỉ vì bạn nhắm mắt làm ngơ. Chúng tôi nhớ lời hứa của bạn về việc đền đáp tình yêu của người hâm mộ khi bạn đã trưởng thành. Điều chúng tôi nhận được, sau khi tin vào những lời đó, không phải là sự đền đáp, mà là sự oán giận".

Trước đó, vào 2/10, T.O.P gây chú ý với thông tin đang hẹn hò Nana. Dispatch đưa tin hai nghệ sĩ trở nên thân thiết sau khi cùng xuất hiện trong MV Totally Crazy! (Studio54), phát hành hồi tháng 4. Đây là một trong hai ca khúc chủ đề thuộc album solo ANOTHER DIMENSION của T.O.P.

Sau lần hợp tác này, cả hai tiếp tục xuất hiện trong nội dung quảng bá sản phẩm của nam rapper trên YouTube. Họ duy trì liên lạc và dần phát triển tình cảm.

Công ty quản lý TOPSPOT PICTURES xác nhận hai nghệ sĩ nảy sinh tình cảm sau khi làm việc chung trong MV. Sublime, công ty quản lý của Nana, cũng cho biết hai nghệ sĩ đang duy trì mối quan hệ tốt đẹp.

T.O.P xác nhận hẹn hò Nana cách đây không lâu. Ảnh: JoongAng.

Sau khi tin tức được công bố, Nana trực tiếp nhắn gửi người hâm mộ thông qua một nền tảng giao lưu. Cô thừa nhận bản thân cũng bất ngờ và có phần ngượng ngùng trước sự chú ý của công chúng. Nữ diễn viên bày tỏ mong muốn cả hai có thể hẹn hò hạnh phúc, lành mạnh.

T.O.P sinh năm 1987, ra mắt cùng Big Bang năm 2006. Nhóm nhanh chóng trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu của Kpop với loạt hit như Lies, Haru Haru và Bang Bang Bang.

Năm 2017, T.O.P vướng bê bối sử dụng cần sa, bị xét xử và nhận án 2 năm tù treo. Sau vụ việc, nam ca sĩ từng tuyên bố không trở lại ngành giải trí. Đến ngày 31/5/2023, Xports News đưa tin anh gián tiếp xác nhận rời Big Bang.

Đầu năm 2025, T.O.P trở lại màn ảnh với vai Thanos trong Squid Game 2 của Netflix. Tháng 4, T.O.P phát hành album ANOTHER DIMENSION, trong đó anh tự sản xuất 11 ca khúc. Nam nghệ sĩ gần đây cũng triển khai chuyến lưu diễn solo đầu tiên sau 20 năm hoạt động, với lịch trình tại 6 khu vực ở châu Á.