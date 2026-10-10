Jung Woo Sung từ chức giám đốc

Ngày 9/10, Sports Kyunghyang đưa tin nam diễn viên Jung Woo Sung đã từ chức thành viên Hội đồng quản trị Artist Company từ ngày 2/10, dù nhiệm kỳ của anh phải đến tháng 3/2027 mới kết thúc.

Trước đó, Jung Woo Sung và Lee Jung Jae cùng được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị công ty ngày 29/3/2024, với nhiệm kỳ kéo dài đến ngày 28/3/2027. Như vậy, tài tử sinh năm 1973 quyết định rời vị trí sau khoảng 2 năm 6 tháng đảm nhiệm, sớm hơn dự kiến gần nửa năm.

Jung Woo Sung và Lee Jung Jae có nhiều năm gắn bó, cùng thành lập Artist Company vào năm 2016. Ảnh: Nate.

Dù từ chức, Jung Woo Sung vẫn giữ nguyên số cổ phần tại Artist Company, với 1.714.108 cổ phiếu, tương đương 10,99% vốn điều lệ. Trong khi đó, Lee Jung Jae tiếp tục là cổ đông lớn nhất của công ty, sở hữu 4.225.882 cổ phiếu, chiếm 27,10%.

Theo truyền thông Hàn Quốc, việc Jung Woo Sung rời Hội đồng quản trị cũng dẫn đến thay đổi trong cách báo cáo sở hữu cổ phiếu. Trước đây, số cổ phần của nam diễn viên được tính chung vào báo cáo của nhóm cổ đông liên quan đến Lee Jung Jae. Tuy nhiên, sau khi từ chức, lượng cổ phiếu này được kê khai riêng dưới tên Jung Woo Sung.

Hiện, nguyên nhân cụ thể khiến Jung Woo Sung quyết định từ chức trước thời hạn vẫn chưa được công bố. Dù vậy, nam diễn viên vẫn trực thuộc Artist Company và tiếp tục các hoạt động nghệ thuật.

Jung Woo Sung và Lee Jung Jae vốn có mối quan hệ thân thiết nhiều năm trong giới giải trí Hàn Quốc. Năm 2016, cả hai cùng thành lập Artist Company, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực quản lý nghệ sĩ trước khi mở rộng sang sản xuất phim và các nội dung giải trí. Công ty hiện quản lý nhiều diễn viên nổi tiếng như Yum Jung Ah, Lim Ji Yeon, Kim Hye Yoon, Jo Yi Hyun...

Thời gian qua, Jung Woo Sung liên tục trở thành tâm điểm chú ý vì những vấn đề đời tư. Tháng 11/2024, nam diễn viên xác nhận con trai của người mẫu Moon Ga Bi là con ruột của mình. Thông tin khiến anh vướng tranh cãi về việc có con ngoài giá thú.

Tại lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 45, Jung Woo Sung trực tiếp lên tiếng về ồn ào. Anh cho biết sẽ đón nhận những lời chỉ trích và khẳng định thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một người cha đối với con trai.

Đến tháng 8/2025, truyền thông Hàn Quốc tiếp tục đưa tin Jung Woo Sung đã đăng ký kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí. Tuy nhiên, Artist Company từ chối xác nhận, cho biết đây là vấn đề thuộc đời tư cá nhân của nghệ sĩ.

Bất chấp những ồn ào, Jung Woo Sung vẫn duy trì hoạt động diễn xuất. Anh đảm nhận vai công tố viên Jang Geon Young trong loạt phim Made in Korea của Disney+, đóng cùng Hyun Bin. Tác phẩm ra mắt mùa đầu tiên vào tháng 12/2025 và tiếp tục phát hành mùa thứ hai vào tháng 9 năm nay.