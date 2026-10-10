Bản hùng ca thầm lặng

Từ chiến công phản gián đến màn ảnh

Bộ phim truyền hình “Kế hoạch CM12” do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất, Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu đồng đạo diễn, được xây dựng từ một chuyên án có thật của lực lượng An ninh nhân dân cách đây gần nửa thế kỷ; đồng thời lấy cảm hứng từ cuốn sách “CM12 - Phía sau kế hoạch phản gián” của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức, nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 1, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Phim lên sóng ANTV lúc 21 giờ 10 phút từ ngày 22-8-2026 và HTV7 lúc 19 giờ 30 phút từ ngày 5-9, vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần.

Đoàn làm phim “Kế hoạch CM12” nỗ lực tái hiện chân thực lại diễn biến của chuyên án lịch sử. Ảnh: Điện ảnh Công an nhân dân

“Kế hoạch CM12” là một trong những chuyên án tiêu biểu về nghệ thuật đấu tranh phản gián của lực lượng Công an nhân dân. Được triển khai trong giai đoạn 1980 - 1988 tại nhiều tỉnh Tây Nam Bộ, với Cà Mau là địa bàn trọng điểm, chuyên án tập trung đấu tranh với tổ chức phản động lưu vong “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu. Từ bên ngoài, tổ chức này nhiều lần tìm cách đưa người, vũ khí, phương tiện vào Việt Nam, móc nối lực lượng trong nội địa, từng bước thực hiện âm mưu gây bạo loạn, lật đổ chính quyền.

Trước một kế hoạch được tổ chức tinh vi và kéo dài, lực lượng An ninh nhân dân đã chủ động dựng thế trận phản gián, bí mật kiểm soát đường dây, dẫn dắt đối phương theo kế hoạch đã định và từng bước vô hiệu hóa âm mưu. Thắng lợi của CM12 vì thế vừa khép lại một chuyên án lớn, vừa khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và trình độ tổ chức đấu tranh phản gián của lực lượng An ninh nhân dân.

Chính chất liệu ấy trở thành nền tảng để 16 tập phim “Kế hoạch CM12” ra đời, đưa trang sử phản gián từ hồ sơ nghiệp vụ lên màn ảnh. Đặc biệt, chiều sâu của tác phẩm còn được tạo nên từ hệ thống nhân vật dựa trên những nguyên mẫu có thật. Diễn viên Huỳnh Kiến An vào vai Hai Phước, lấy cảm hứng từ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Phước Tân. Ngô Thành Tá đảm nhận vai Hai Thế, được xây dựng từ nguyên mẫu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Phương Thế. Linh Trung và Quốc Tân hóa thân vào các nhân vật được xây dựng từ nguyên mẫu Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Hùng và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Đăng Chiếm. Ở tuyến đối lập, Huy Khánh, Hoàng Anh lần lượt vào vai Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh.

Bởi vậy, “Kế hoạch CM12” không chỉ cuốn hút bởi kịch tính của màn đấu trí phản gián, mà còn lắng sâu trong câu chuyện về những con người chấp nhận đứng ngoài ánh sáng để hoàn thành nhiệm vụ. Từ những mật danh, kế hoạch và cuộc giăng lưới trong hồ sơ nghiệp vụ, bộ phim làm hiện lên số phận của những cá nhân trực tiếp tham gia chuyên án - những con người đứng sau ánh hào quang chiến công. Họ đã đi qua năm tháng đối mặt với hiểm nguy, cô độc, giữ vững niềm tin và chấp nhận những hy sinh lặng thầm, có khi phải rất lâu sau mới được nhắc nhớ, tri ân và gọi đúng tên.

Nghệ thuật chinh phục nhân tâm

Nếu những màn đấu trí tạo nên kịch tính của “Kế hoạch CM12”, thì nghệ thuật cảm hóa con người lại làm nên chiều sâu nhân văn của tác phẩm.

Diễn viên Huỳnh Kiến An (trái) trong phân cảnh vận động, cảm hóa những người lầm đường hợp tác với lực lượng An ninh, góp phần vào thắng lợi của chuyên án.

Lát cắt tiêu biểu là câu chuyện K27 do diễn viên Bảo Định thể hiện. Là điện đài viên của tổ chức phản động, K27 bị bắt trong những ngày đầu thực hiện chuyên án. Sau đó, K27 được Hai Phước, người trực tiếp chỉ huy nhiều hoạt động nghiệp vụ của Tổ An ninh K4/2 tiếp cận, vận động, cảm hóa. Từ một mắt xích của đối phương, K27 tự nguyện hợp tác, sử dụng chính hệ thống điện đài để tham gia “trò chơi nghiệp vụ”, truyền những thông tin đã được kiểm soát ra nước ngoài, khiến đối phương tiếp tục tin tưởng và đưa người, vũ khí vào đúng thế trận lực lượng An ninh đã chủ động thiết lập.

Khởi đầu với K27, hành trình cảm hóa tiếp tục được nối dài qua K64, K55. Sự chuyển biến ấy vừa làm thay đổi số phận của những con người từng ở phía đối diện, vừa trở thành mắt xích quan trọng trong thế trận phản gián.

Từ góc nhìn của người trực tiếp công tác trong lĩnh vực an ninh đối ngoại, Thiếu tá Lý Ngọc Huỳnh, Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: “Tôi ấn tượng với “Kế hoạch CM12” ở khả năng thấu hiểu và thu phục nhân tâm. Khi tác động đúng vào nhận thức, tạo được sự chuyển biến từ bên trong, lực lượng An ninh có thể từng bước giành thế chủ động mà không nhất thiết phải đối đầu trực diện. Đó là chiều sâu nghiệp vụ và cũng là bản lĩnh của người cán bộ an ninh”.

Qua hành trình chuyển biến của K27, K64 đến K55, “Kế hoạch CM12” làm nổi bật nghệ thuật cảm hóa con người như một phần quan trọng trong thế trận đấu tranh phản gián. Bản hùng ca của bộ phim vì thế được kết tinh từ bản lĩnh của những người ở tuyến đầu, trí tuệ trong cuộc đấu trí và cách ứng xử giàu tính nhân văn với người biết sửa sai. Chính chiều sâu ấy khiến câu chuyện CM12 sau gần nửa thế kỷ kể từ khi bắt đầu chuyên án vẫn vẹn nguyên sức lay động khi được tái hiện trên màn ảnh.