Đạo diễn Lê Thiện Viễn: 'Nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam có vẻ đẹp hiếm, làn da không tì vết'
Trước vòng Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh bước vào vòng phỏng vấn kín, chấm mặt mộc. Các cô gái đối diện Ban giám khảo và trả lời những câu hỏi về bản thân, gia đình, hành trình tại nhà chung. Giám khảo Lê Thiện Viễn nhận xét nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam đối đáp thông minh, sở hữu vẻ đẹp hiếm có, đặc biệt là làn da không tì vết.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dao-dien-le-thien-vien-nhieu-thi-sinh-hoa-hau-viet-nam-co-ve-dep-hiem-lan-da-khong-ti-vet-post1883803.tpo