Đạo diễn Lê Thiện Viễn: 'Nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam có vẻ đẹp hiếm, làn da không tì vết'

Nhiều phụ huynh tự hào khi chứng kiến con trưởng thành sau hai tháng ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026. “Con chững chạc, tự tin hơn. Gia đình phấn khởi, tự hào. Tôi thấy mình sáng suốt khi tin tưởng cuộc thi, để con có những trải nghiệm tốt”, một phụ huynh chia sẻ.