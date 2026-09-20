Nối liền vòng tròn nhân ái

Chiếm gần hết khoảng sân trước nhà bà Lê Thị Lương (Chi hội phó Chi hội Phụ nữ ấp 16, xã Bắc Tân Uyên, TPHCM) là những đống chai nhựa, lon nước, giấy carton và các loại phế liệu.

Chi hội Phụ nữ ấp 15 tặng quà phụ nữ khó khăn từ mô hình “Rác tái sinh - trao an sinh”. ﻿Ảnh: TRANG NGUYỄN

Dưới mái hiên nhà, gần 15 hội viên phụ nữ đang tất bật phân loại phế liệu. Tiếng chai nhựa va vào nhau lách cách, tiếng trò chuyện rôm rả khiến buổi thu gom định kỳ của mô hình “Rác tái sinh - trao an sinh” trở nên nhộn nhịp hơn. Nhìn những bao phế liệu vừa được phân loại xong, bà Lương không giấu được niềm vui. Trong đợt thu gom ve chai gây quỹ giữa tháng 8 vừa qua, chi hội đã thu gom và bán hơn 300kg phế liệu tái chế, thu về hơn 1 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền được dùng để mua tập vở trao tặng 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngoài ý nghĩa an sinh, mô hình này còn góp phần giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, làm sạch khu dân cư.

Tại ấp 15, xã Bắc Tân Uyên, Chi hội Phụ nữ ấp cũng duy trì mô hình “Rác tái sinh - trao an sinh” từ đầu năm 2026 tại điểm tập kết trên tuyến đường 53, có trang bị khung lưới để thu gom.

Để nhiều người biết và tham gia, bà Vũ Thị Sửu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 15, cùng các hội viên đã kiên trì đi từng khu nhà trọ, từng hộ dân để vận động mọi người giữ lại rác tái chế thay vì bỏ đi. Dần dần, những việc nhỏ bắt đầu trở thành thói quen. Hoạt động thu gom được duy trì đều đặn hàng tháng.

Từ nguồn quỹ thu được, riêng trong tháng 8 vừa qua, Chi hội Phụ nữ ấp 15 đã trao tặng 7 phần quà là nhu yếu phẩm cho hội viên khó khăn, với tổng kinh phí 2,5 triệu đồng.

Theo bà Lê Nhật Linh, Chủ tịch Hội LHPN xã Bắc Tân Uyên, tiền thân của mô hình “Rác tái sinh - trao an sinh” là mô hình “Ngôi nhà xanh” được triển khai tại ấp Tân Định 1, xã Bắc Tân Uyên từ năm 2025.

Sau một thời gian thực hiện, hội nhận thấy mô hình không chỉ xây dựng được nguồn quỹ an sinh mà còn giúp giảm lượng rác thải ra môi trường, hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, nguồn quỹ từ mô hình được đóng góp khoảng 40 triệu đồng, giúp Hội LHPN xã Bắc Tân Uyên duy trì việc chăm lo thường xuyên cho 8 phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo. Bên cạnh đó, chi hội tại các ấp 13, 14, 15 và 16 đều duy trì hoạt động thu gom định kỳ để xây dựng nguồn quỹ riêng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn.