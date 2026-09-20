Khẩn trương tìm kiếm nam sinh lớp 10 bị nước lũ cuốn trôi tại Quảng Trị

Nạn nhân là em Nguyễn Gia Hưng (sinh năm 2011), học sinh lớp 10A, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, xã Phong Nha, Quảng Trị.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, em Hưng cùng hai người bạn vào khu vực suối Vực Trô, thuộc thôn Khe Gát để hái củi.

Trong lúc lội qua suối, do nước lũ dâng cao, chảy xiết, em Hưng không may bị dòng nước cuốn trôi.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng xã Phong Nha đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Các lực lượng đang huy động nhân lực, phương tiện tổ chức tìm kiếm dọc khu vực suối và các vị trí có khả năng nạn nhân bị lũ cuốn đi. Ngoài ra, 5 nhóm thợ lặn được huy động, phối hợp với người dân địa phương triển khai tìm kiếm.

Đến 19 giờ ngày 20/9, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy em Nguyễn Gia Hưng. Công tác tìm kiếm, cứu nạn đang được tiếp tục.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp trên địa bàn, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không đến gần các khu vực sông, suối, ngầm tràn khi nước dâng cao, chảy xiết nhằm bảo đảm an toàn.