Cầu mới qua kênh Chống Mỹ, nối nhịp Hưng Mỹ - Tân Hưng
Ngày 20/9, xã Hưng Mỹ phối hợp với nhà tài trợ tổ chức khánh thành cầu giao thông nông thôn Hoa Tình Thương số 152, bắc qua kênh Chống Mỹ, nối liền ấp Rạch Dược, xã Hưng Mỹ với ấp Cái Giếng, xã Tân Hưng.
Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Đỗ Quốc Tây, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ, nhấn mạnh, cây cầu bắc qua kênh Chống Mỹ có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân hai địa phương, nhất là trong vận chuyển hàng hoá, sản xuất và sinh hoạt hằng ngày.
Phó Chủ tịch UBND xã trân trọng cảm ơn Ni sư Diệu Hoa, phật tử chùa Kỳ Quang và các nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ địa phương, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn.
Dịp này, nhà tài trợ trao 10 suất học bổng và 50 suất nhu yếu phẩm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 34 triệu đồng. Những phần quà thiết thực là nguồn động viên, tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn, tiếp bước đến trường và nỗ lực học tập.
Cùng ngày, UBND xã Hưng Mỹ phối hợp với Nhóm từ thiện Hoa Tình Thương (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức khởi công xây dựng cầu giao thông Phúc Đức tại ấp Rau Dừa.
Công trình cầu Phúc Đức được thiết kế dài 36 m, rộng 2,2 m, tổng kinh phí 240 triệu đồng, do Nhóm từ thiện Hoa Tình Thương tài trợ. Cầu được xây dựng thay thế cầu cũ đã xuống cấp, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá và sản xuất của người dân địa phương./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/cau-moi-qua-kenh-chong-my-noi-nhip-hung-my-tan-hung-a132546.html