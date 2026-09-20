Cầu mới qua kênh Chống Mỹ, nối nhịp Hưng Mỹ - Tân Hưng

Cầu dài 33 m, rộng 2,2 m, tổng kinh phí xây dựng 180 triệu đồng, do Ni sư Diệu Hoa cùng phật tử chùa Kỳ Quang (TP. Hồ Chí Minh) vận động, tài trợ.

Đại diện địa phương và nhà tài trợ thực hiện nghi thức khánh thành cầu Hoa Tình Thương số 152, nối liền ấp Rạch Dược, xã Hưng Mỹ với ấp Cái Giếng, xã Tân Hưng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Đỗ Quốc Tây, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ, nhấn mạnh, cây cầu bắc qua kênh Chống Mỹ có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân hai địa phương, nhất là trong vận chuyển hàng hoá, sản xuất và sinh hoạt hằng ngày.

Phó Chủ tịch UBND xã trân trọng cảm ơn Ni sư Diệu Hoa, phật tử chùa Kỳ Quang và các nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ địa phương, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn.

Ông Đỗ Quốc Tây, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ (bìa trái) trao Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho Ni sư Diệu Hoa, ghi nhận đóng góp trong công tác an sinh xã hội, vận động nguồn lực xây dựng cầu giao thông nông thôn và chăm lo các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dịp này, nhà tài trợ trao 10 suất học bổng và 50 suất nhu yếu phẩm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 34 triệu đồng. Những phần quà thiết thực là nguồn động viên, tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn, tiếp bước đến trường và nỗ lực học tập.

Nhà tài trợ trao học bổng và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hưng Mỹ.

Cùng ngày, UBND xã Hưng Mỹ phối hợp với Nhóm từ thiện Hoa Tình Thương (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức khởi công xây dựng cầu giao thông Phúc Đức tại ấp Rau Dừa.

Đại diện chính quyền địa phương và nhà tài trợ thực hiện nghi thức khởi công cầu Phúc Đức tại ấp Rau Dừa.

Công trình cầu Phúc Đức được thiết kế dài 36 m, rộng 2,2 m, tổng kinh phí 240 triệu đồng, do Nhóm từ thiện Hoa Tình Thương tài trợ. Cầu được xây dựng thay thế cầu cũ đã xuống cấp, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá và sản xuất của người dân địa phương./.