Gia Lai: Cảnh báo mưa lớn trên 400 mm, chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất

Ngày 20-9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai có văn bản đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các xã, phường chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó mưa lớn, ngập lụt... Ảnh minh họa: M.T

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong khoản thời gian trên, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 150-250 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 400 mm/đợt, nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm/3 giờ.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá; thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Bên cạnh đó, chủ động sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, lũ quét, nhất là các hộ ở khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ cao. Trường học, trụ sở nằm trong khu vực nguy hiểm cũng cần được sơ tán đến nơi an toàn. Đồng thời, bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân sơ tán để ổn định đời sống.

Các đơn vị, địa phương tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Đối với các hồ chứa, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu vận hành bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du; bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Đồng thời, triển khai phương án bảo đảm an toàn cho các công trình đang thi công, nhất là công trình trọng điểm, xung yếu.

Các đơn vị cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi).

Ngoài ra, việc đưa tin về tình hình diễn biến mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá cũng cần được tăng cường để người dân biết, chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.