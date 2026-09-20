Các đơn vị Quân đội chủ động ứng phó mưa lũ, ngập lụt

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21-9 đến 24-9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một số tỉnh Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150mm đến 250mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Thực hiện Công điện số 54/BCĐ-BNNMT ngày 20-9-2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá ở khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ; Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các quân khu: 4, 5, 7, 9 chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế; phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, xác định khu vực trọng điểm thiên tai; chủ động sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; tích cực giúp chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: LÊ THẠCH

Quân đoàn 34, các binh chủng, binh đoàn chỉ đạo đơn vị thuộc quyền rà soát, kiểm tra kế hoạch, phương án ứng phó, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng; huy động lực lượng, phương tiện giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai khi có đề nghị.

Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố chuẩn bị lực lượng, phương tiện phối hợp với các đơn vị có liên quan sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra. Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh.

Binh chủng Thông tin liên lạc, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) sẵn sàng huy động lực lượng, vật tư, trang thiết bị bảo đảm cung cấp viễn thông tại các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ, sạt lở đất.

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác ứng phó, bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị; chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.