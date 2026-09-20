Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà Trung thu cho bệnh nhi, trẻ khuyết tật tại Tuyên Quang

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Đức Thắng)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao 210 suất quà Trung thu tặng các bệnh nhi đang điều trị, phục hồi chức năng tại Bệnh viện; đồng thời trao tặng Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tuyên Quang 200 triệu đồng.

Ân cần thăm hỏi, động viên các bệnh nhi, trẻ khuyết tật, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lời chúc các em đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm; tích cực điều trị, rèn luyện để sớm phục hồi sức khỏe.

Phó Chủ tịch nước ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện trong công tác khám, điều trị, phục hồi chức năng cho người bệnh, nhất là trẻ em và trẻ khuyết tật.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Đức Thắng)

Nhấn mạnh trẻ em là tương lai của đất nước, Phó Chủ tịch nước đề nghị công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe trẻ em cần tiếp tục được quan tâm, ưu tiên. Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tuyên Quang cần phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao chất lượng chuyên môn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại trong khám, điều trị và phục hồi chức năng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện tiếp tục phát huy tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm, xây dựng môi trường điều trị an toàn, thân thiện, ấm áp; góp phần giúp trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có thêm điều kiện phục hồi, học tập và phát triển, từng bước vượt qua những thiệt thòi trong cuộc sống.

Đồng thời, đề nghị các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm, chung tay chăm lo tốt hơn cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện để các em được học tập, chăm sóc sức khỏe, hòa nhập cộng đồng và phát triển toàn diện.

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tuyên Quang là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, được Bộ Y tế quy hoạch là một trong những bệnh viện làm trung tâm phục hồi chức năng vùng Trung du và miền núi phía bắc. Từ khi thành lập đến nay, Bệnh viện đã tiếp nhận khám, điều trị cho hàng trăm nghìn lượt người bệnh trong và ngoài tỉnh. Trong đó, khoảng 75% số người điều trị tại Bệnh viện là trẻ em; 30-35% số trẻ là trẻ khuyết tật hoặc có các rối loạn phát triển như rối loạn ngôn ngữ, tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ, rối loạn vận động và các bệnh lý liên quan đến não bộ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Tình Thị Lộc. (Ảnh: Đức Thắng)

Trước đó, Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm Trưởng đoàn đã đến thăm, dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào; thăm, tặng quà người có công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn công tác dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào. (Ảnh: Đức Thắng)