Công an Lâm Đồng khởi công 6 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách

Thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách tại xã Bảo Lâm 3 (Ảnh: Trung Hiếu)

Ngày 20/9, tại 2 xã Bảo Lâm 3 và Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Công ty Cổ phần Nova Group tổ chức khởi công xây dựng 6 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách. Đây là 6 căn trong tổng số 30 căn nhà được các đơn vị hỗ trợ xây dựng.

Đại diện các đơn vị trao biểu trưng hỗ trợ tiền xây nhà cho cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách tại xã Bảo Lâm 3 (Ảnh: Trung Hiếu)

Hoạt động nhằm giúp các gia đình còn khó khăn về nhà ở có nơi ở ổn định, an toàn; đồng thời thể hiện sự chung tay của lực lượng Công an nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong công tác an sinh, chăm lo đời sống Nhân dân.

Đại tá Trần Quang Trung, Trưởng Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh phát biểu tại lễ khởi công nhà ở cho hộ nghèo và gia đình chính sách tại xã Bảo Lâm 3 (Ảnh: Trung Hiếu)

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị cho biết, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở không chỉ giúp các hộ dân ổn định cuộc sống mà còn tạo điều kiện để các gia đình yên tâm lao động, sản xuất, từng bước phát triển kinh tế.

Lãnh đạo Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo xã Đam Rông 3 thực hiện nghi thức khởi công nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Đam Rông 3

Thời gian qua, Công an tỉnh Lâm Đồng thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, nắm hoàn cảnh các hộ khó khăn về nhà ở; từ đó kết nối, huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ đúng đối tượng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Hoạt động này gắn với phong trào thi đua “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Quang cảnh lễ khởi công nhà ở xã Đam Rông 3

Việc triển khai xây dựng 30 căn nhà tại các địa phương trong tỉnh góp phần chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Thời gian tới, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành, tổ chức và doanh nghiệp triển khai các hoạt động an sinh xã hội phù hợp, hướng đến hỗ trợ người dân khó khăn, gia đình chính sách, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.