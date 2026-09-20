Hà Nội yêu cầu '6 rõ, 1 xuyên suốt' trong việc học tập, quán triệt nghị quyết cho 100% cán bộ, đảng viên

Đảng viên thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Thông tấn Quốc gia ở Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)

Theo Quy định, các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý được học tập, quán triệt và triển khai thực hiện. Việc tổ chức phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững nội dung cốt lõi, xác định rõ trách nhiệm, chuyển từ “học tập, quán triệt” sang “hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng”.

Thành ủy Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khai thác các nền tảng trực tuyến và tài liệu số nhằm đổi mới phương thức truyền đạt, tiết kiệm thời gian, nguồn lực và nâng cao chất lượng.

Nội dung nghiên cứu, học tập tập trung vào các quan điểm chỉ đạo, tầm nhìn chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và định hướng phát triển, đồng thời làm rõ bối cảnh, lý do ban hành, điểm mới và trọng tâm tổ chức thực hiện.

Nội dung cũng gắn với đặc thù của Hà Nội như Luật Thủ đô, quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, phân cấp, ủy quyền, nâng cao năng lực quản trị, kiến tạo phát triển và tháo gỡ các điểm nghẽn.

Đáng chú ý, chương trình, kế hoạch hành động không sao chép nguyên văn nghị quyết, mà phải cụ thể hóa thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với thực tiễn.

Việc phân công, tổ chức thực hiện phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”, trong đó xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, cá nhân chịu trách nhiệm chính, sản phẩm, tiến độ và nguồn lực thực hiện.

Ở cấp cơ sở, chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày thành phố ban hành chương trình, kế hoạch hành động, các địa phương, đơn vị phải hoàn thành việc cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện; tổ chức quán triệt trong đảng bộ và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Về bài thu hoạch, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo yêu cầu, kế hoạch, hướng dẫn của thành phố.

Cán bộ, đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện theo kế hoạch, hướng dẫn của thành phố và địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bài thu hoạch không chép lại nguyên văn nghị quyết, mà phải thể hiện nhận thức, liên hệ thực tiễn và đề xuất giải pháp có tính khả thi.

Kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và thực hiện bài thu hoạch theo quy định được sử dụng làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hằng quý, hằng năm.

Các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, có cách làm hay, sáng tạo được biểu dương, khen thưởng; trường hợp vi phạm bị xem xét, xử lý theo quy định. Người đứng đầu thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phải chịu trách nhiệm.

(theo Vietnamplus)