Hoạt động quảng bá có chủ đề: “Kế hoạch du lịch Di sản thế giới - Một tách cà phê ngắm danh thắng, Vân Nam (Trung Quốc) - Việt Nam cùng chung nhịp đập tại Ninh Bình”.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phan Linh Chi phát biểu tại sự kiện Kết nối các điểm đến du lịch Việt Nam – Vân Nam (Trung Quốc). Ảnh: Công Luật/TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phan Linh Chi nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, có nhiều nét tương đồng về văn hóa và truyền thống lâu đời. Trong đó, du lịch là lĩnh vực hợp tác thiết thực, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời mở ra cơ hội phát triển cho các địa phương và doanh nghiệp.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị các cơ quan du lịch và doanh nghiệp hai bên tăng cường trao đổi thông tin thị trường, nắm bắt nhu cầu du khách để xây dựng sản phẩm phù hợp, bảo đảm chất lượng dịch vụ và bản sắc trải nghiệm. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp truyền thông, tận dụng các nền tảng số và vai trò của các nhà sáng tạo nội dung để quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam và Vân Nam (Trung Quốc) một cách chân thực, sinh động, gắn với thông tin thiết thực về sản phẩm, hành trình và dịch vụ.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam mong muốn tiếp tục phối hợp với các cơ quan du lịch Trung Quốc, trong đó có tỉnh Vân Nam, cùng các địa phương và doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hợp tác, mở ra thêm cơ hội kết nối, thu hút du khách đến trải nghiệm và khám phá các điểm đến của hai nước.

Ông Bành Bân, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam phát biểu tại sự kiện Thúc đẩy kết nối các điểm đến du lịch Việt Nam – Vân Nam (Trung Quốc). Ảnh: Công Luật/TTXVN

Ông Bành Bân, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Xây dựng Văn minh Tinh thần Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc cho biết, hơn một năm qua, mối liên kết giữa ngành cà phê Vân Nam, Trung Quốc và Việt Nam đã chuyển từ “gặp gỡ” sang “cùng phát triển”. Tỉnh Vân Nam đang xây dựng khu công nghiệp xuyên biên giới Trung Quốc - Việt Nam và chợ chuyên doanh hạt cà phê quốc tế “Việt Nam - Hà Khẩu” nhằm thúc đẩy phát triển chuỗi ngành nghề xuyên biên giới theo mô hình “Việt Nam sản xuất, Hồng Hà chế biến”.

Từ điểm đặc biệt của chương trình là kết nối cà phê, di sản thế giới và du lịch, ông Bành Bân đề xuất hai bên tập trung vào ba nội dung, gồm: Tăng cường kết hợp cà phê với di sản, xây dựng các tuyến du lịch theo chủ đề; duy trì hoạt động giao lưu thường xuyên giữa doanh nghiệp, người trẻ và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, du lịch; đồng thời kết nối nghệ nhân, nhà thiết kế và các nhà sáng tạo nội dung, lan tỏa câu chuyện về di sản qua trải nghiệm cà phê.

Tại chương trình, các đại biểu đã chứng kiến lễ khai mạc các dự án: Tiếp sức "Di sản Thế giới trên tách cà phê" do Trung tâm Giao lưu Quốc tế khu vực Nam Á - Đông Nam Á tỉnh Vân Nam khởi xướng; ra mắt sản phẩm mới...

Các chuyên gia tọa đàm về hướng phát triển cà phê giữa Việt Nam – Vân Nam (Trung Quốc). Ảnh: Công Luật/TTXVN

Tại đối thoại “Tomorrow's Boss - Những người dẫn lối tương lai”, các đại biểu đã nghe các doanh nghiệp, nhà quản lý chia sẻ kinh nghiệm, câu chuyện thực tế xoay quanh các chủ đề: Kinh tế không gian cà phê: Quán cà phê trở thành điểm check-in hàng đầu; Xu hướng mới của du lịch cà phê: Lên núi và khám phá cà phê; Bứt phá ngành cà phê: Nâng cấp toàn chuỗi từ trồng cà phê đến phát triển du lịch văn hóa...