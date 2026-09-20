Trao yêu thương, vun đắp niềm tin nơi biên cương Tổ quốc

Tham gia đoàn công tác còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đồng bào và các em thiếu nhi chuẩn bị tham dự Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng gửi lời thăm hỏi ân cần cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đồng bào các dân tộc và các em thiếu nhi xã Tam Chung, xã Mường Lát.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Đoàn công tác thăm Đồn Biên phòng Tam Chung, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng và nhân dân trên địa bàn Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh: Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm khởi đầu nhiệm kỳ mới, kỷ nguyên mới, đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đất nước ta tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

“Thành quả đó có sự đóng góp thầm lặng, bền bỉ, kiên trung của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nòng cốt là lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc nơi phên dậu Tổ quốc”, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nêu rõ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tặng quà các Đồn Biên phòng, chính quyền, nhân dân xã Tam Chung và xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian qua lực lượng vũ trang trên địa bàn Mường Lát đã nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng, từng cột mốc quốc giới; luôn xung kích trên tuyến đầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững bình yên cho từng thôn bản.

Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng xã Tam Chung và Mường Lát.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá cao tinh thần tận tụy, hy sinh vì nhân dân của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong các đợt mưa lũ vừa qua, các đồng chí đã không quản ngại hiểm nguy, túc trực 24/24 giờ, kịp thời hỗ trợ di dời an toàn các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao, bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Việc làm đó đã làm sáng ngời phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, khẳng định “Ở đâu khó khăn, gian khổ, hiểm nguy ở đó có cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Bộ đội Biên phòng”.

Thượng tướng Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà các Đồn biên phòng, chính quyền, nhân dân xã Tam Chung và xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, chiều cùng ngày, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, đoàn đại biểu tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu đã thành kính dâng vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ. Các đại biểu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hi sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Các đại biểu tri ân tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức tại xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Đây là món quà ý nghĩa gửi tặng thiếu nhi vùng biên, đồng thời là sự nối dài tình yêu thương, sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với thế hệ tương lai.

Chương trình không chỉ diễn ra trong một đêm Trung thu (tối 20/9) mà được chuẩn bị với chuỗi hoạt động phong phú, hướng đến thiếu nhi, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới.

Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” mang Trung thu ấm áp đến với thiếu nhi, đồng bào và cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới Mường Lát.

Đáng chú ý, Ban Tổ chức đã xây dựng kế hoạch, chương trình và kịch bản cho nhiều hoạt động như: bàn giao công trình khu vui chơi cho học sinh mầm non tại điểm trường bản Cơm; bàn giao các hạng mục hỗ trợ mô hình điểm “Bản sáng vùng biên”; trao học bổng cho học sinh; tổ chức “Tiết học biên cương” tại Cột mốc 281, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn; dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mường Lát; tổ chức thi bày mâm cỗ Trung thu…