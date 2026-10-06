Tôn vinh các tập thể và cá nhân xuất sắc

Sau 30 ngày triển khai trên phạm vi toàn quốc (từ 20/8 đến 20/9/2026) hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10), cuộc thi đã thu hút sự hưởng ứng rộng rãi của đông đảo các tầng lớp nhân dân: Từ cán bộ y tế, giáo viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang cho đến các cộng tác viên dân số tại cơ sở.

Chiều ngày 6/10/2026, trên trang Truyền thông Dân số Việt Nam của Cục Dân số, Ban Tổ chức đã chính thức công bố Quyết định Công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số cùng danh sách các cá nhân, tập thể xuất sắc đoạt giải.

Theo Quyết định công nhận kết quả của Ban Tổ chức, ở hạng mục Tập thể có số lượng thí sinh tham gia đông nhất, giải thưởng đã xuất sắc thuộc về Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên.

Ở hạng mục Giải thưởng cá nhân chính thức:

01 Giải Nhất: Trao cho bà La Thị Huệ (Trạm Y tế xã Hoành Mô, thành phố Quảng Ninh).

01 Giải Nhì: Trao cho bà Nguyễn Ngọc Ánh (Học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng).

03 Giải Ba: Trao cho ông Nguyễn Quang Tuyến (Công an tỉnh Đồng Tháp); ông Phạm Hùng (Trường Sĩ quan Pháo binh / Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa); và bà Lê Thị Uyên (Giáo viên Trường THCS Minh Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh).

04 Giải Khuyến khích: Trao cho bà Nguyễn Thị Dự (Trung tâm Y tế Nam Sách, thành phố Hải Phòng); bà Phạm Thị Hương (Trung tâm Y tế Cát Hải, thành phố Hải Phòng); bà Nguyễn Thị Tú Nguyên (Công an tỉnh Vĩnh Long); và ông Lê Đức Thạnh (Chi cục Dân số - Xã hội thành phố Cần Thơ).

01 Giải Bài viết truyền cảm hứng: Trao cho bà Cao Nữ Huyền (Trạm Y tế xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị).

Trao bổ sung 2 giải tập thể và 9 giải cá nhân chuyên đề

Để vinh danh thêm những câu chuyện chạm đến trái tim người đọc, ngoài các giải thưởng theo thể lệ, Ban Tổ chức đã quyết định trao bổ sung 2 giải tập thể và 9 giải cá nhân chuyên đề:

02 Giải Tập thể "Chiến sĩ tiên phong": Vinh danh Cục Y tế (Bộ Công an) và Cục Quân y (Bộ Quốc phòng).

Giải Cộng tác viên dân số tiêu biểu: Bà Tằng Thị Lan (Cộng tác viên dân số xã Hoành Mô, thành phố Quảng Ninh).

Giải Tác phẩm giàu tính nhân văn: Bà Nguyễn Thị Phương Linh (Giáo viên Trường THCS Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa).

Giải Câu chuyện truyền cảm hứng nhất: Bà Nguyễn Thị Hồng Phước (Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng).

Giải Góc nhìn chân thực nhất: Bà Lê Thị Hương (Trạm Y tế xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Giải Cán bộ dân số tiêu biểu nơi biển đảo: Bà Nguyễn Thị Trìu (Trạm Y tế đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng).

Giải Trẻ truyền cảm hứng: Bà Nguyễn Ngọc Diệp (Học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Nghệ An).

Giải Truyền thông số sáng tạo: Ông Triệu Quang Đạt (Học sinh Trường THPT Bế Văn Đàn, tỉnh Cao Bằng).

Giải Thông điệp ấn tượng nhất: Bà Bùi Thị Thu Hằng (Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

Giải Ý tưởng sáng tạo: Ông Nguyễn Thành Dự (Công an xã Nhu Gia, thành phố Cần Thơ).

Khi mỗi gia đình trở thành một "hạt nhân" bình đẳng giới

Dưới góc độ đời sống xã hội, thành công lớn nhất của cuộc thi là đã biến một chủ đề chính sách khô khan thành câu chuyện tự sự gần gũi.

Qua hơn 2.600 bài tự luận được chia sẻ trên mạng xã hội, người dân đã dũng cảm nói lên những áp lực sinh con trai trong dòng họ, những định kiến mà người phụ nữ chỉ sinh con gái phải chịu đựng, đồng thời khẳng định giá trị bình đẳng của trẻ em gái trong thời đại mới.

Với 15,8 triệu lượt xem và 839.000 lượt tương tác, cuộc thi chứng minh rằng: Thay đổi nhận thức về giới không thể chỉ bằng những khẩu hiệu, mà phải bắt đầu từ chính mỗi nếp nhà.

Sự chủ động của người dân trên nền tảng số chính là chìa khóa mở ra chiến lược truyền thông dân số hiệu quả, nhân văn và bền vững trong giai đoạn mới.

Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ diễn ra vào sáng 8/10 tại Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế.