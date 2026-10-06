Gieo yêu thương, tiếp thêm động lực cho thầy trò nơi vùng biên vùng biên Hải Sơn

Ngày 6/10, đoàn hành trình "Chia sẻ cùng thầy cô" 2026 đã đến thăm, tặng quà cho các em học sinh và các thầy cô giáo Trường mầm non Hải Sơn, xã Hải Sơn, Thành phố Quảng Ninh.

Ban tổ chức đến thăm, tặng quà cho các em học sinh và các thầy cô giáo Trường mầm non Hải Sơn, xã Hải Sơn, Thành phố Quảng Ninh

Tại đây, Ban tổ chức đã trao các suất quà và khoá học online tiếng Anh cho các thầy, cô giáo; trao 20 suất quà cho 20 em học sinh vượt khó học giỏi.

Bên cạnh đó, các em học sinh được trải nghiệm School Tour “Lớp học reo vui” với các trò chơi như: “Trúc xanh”, “Đuổi màu bắt ý”, “Rung chuông vàng”, “Vượt rào tri thức”.

Anh Nguyễn Vũ – Uỷ viên ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Quảng Ninh phát biểu

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Vũ – Uỷ viên ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Quảng Ninh cho biết, trong thời gian qua thành phố cũng luôn quan tâm đến công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng. Bên cạnh đó, có rất nhiều chính sách như miễn phí sách giáo khoa, miễn phí sữa học đường, miễn phí bữa ăn trưa cho học sinh bán trú.

Đồng thời, các lớp học cũng được trang bị thêm điều hòa miễn phí. Hiện nay, thành phố cũng đang triển khai thí điểm mô hình xe buýt miễn phí cho học sinh đến trường tại một số địa bàn phường trung tâm, sau đó sẽ có lộ trình nhân rộng trong toàn thành phố trong thời gian tới.

Theo anh Nguyễn Vũ, Quảng Ninh là địa bàn đặc thù khi hội tụ đầy đủ các khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa; địa bàn trải dài từ miền Đông đến miền Tây với hệ thống giao thông phát triển, trong đó có tuyến cao tốc dài hơn 200km. Đặc biệt, tỉnh có 9 xã biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, trong đó Hải Sơn là một xã biên giới còn nhiều khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đây cũng là địa bàn có đội ngũ giáo viên, học sinh là người dân tộc thiểu số, mang theo những nét văn hóa và bản sắc rất riêng.

Trong bối cảnh đó, việc các chương trình hướng về vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai có ý nghĩa rất thiết thực, không chỉ góp phần chăm lo đời sống, động viên thầy và trò, mà còn tiếp thêm động lực để các em học sinh vươn lên trong học tập, để các thầy cô giáo thêm gắn bó với nghề và với địa bàn.

Ban tổ chức đến thăm, tặng quà cho các em học sinh và các thầy cô giáo Trường mầm non Hải Sơn, xã Hải Sơn, Thành phố Quảng Ninh

“Rất vinh dự khi trong chương trình hôm nay, cô giáo là người dân tộc đã đạt giải do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, cống hiến của cá nhân cô giáo, mà còn là nguồn động viên lớn để cô tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tâm với sự nghiệp giáo dục và đóng góp nhiều hơn cho học sinh vùng biên giới”, Phó Bí thư Thành đoàn Quảng Ninh Nguyễn Vũ nhấn mạnh.

Ban tổ chức đã đến thăm, tặng quà cho các em học sinh và các thầy cô giáo Trường mầm non Hải Sơn, xã Hải Sơn, Thành phố Quảng Ninh

Là một trong số 34 giáo viên được tuyên dương, cô Lỷ Móc Lầu – giáo viên Trường mầm non Hải Sơn chia sẻ, đối với một giáo viên mầm non, công việc mỗi ngày không chỉ là dạy trẻ hát một bài hát, đọc một bài thơ hay nhận biết những con số, con chữ. Chúng tôi còn dạy các em những điều giản dị nhất: biết chào hỏi, biết yêu thương, biết chia sẻ, biết tự chăm sóc bản thân và biết yêu mái trường của mình.

Có những em đến lớp với đôi bàn tay còn lấm đất, có em chưa biết nói tiếng Việt, có em lần đầu tiên xa vòng tay cha mẹ còn rụt rè, nhút nhát. Những ngày đầu, cô trò phải học cách hiểu nhau bằng những ánh mắt, nụ cười và những cái nắm tay. Rồi từng ngày, các em dần mạnh dạn hơn. Từ một tiếng chào nhỏ nhẹ, các em biết hát, biết kể chuyện, biết chơi cùng bạn và háo hức đến trường mỗi ngày.

Có những lúc cũng mệt mỏi, điều kiện sinh hoạt và giảng dạy còn thiếu thốn. Nhưng mỗi khi nhìn thấy học trò vui vẻ đến lớp, mọi khó khăn dường như lại trở nên nhẹ nhàng hơn. Với người giáo viên mầm non như chúng tôi, những thay đổi nhỏ bé ấy chính là những niềm vui rất lớn.

Cô Lỷ Móc Lầu – giáo viên Trường mầm non Hải Sơn phát biểu

“Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, ở nơi càng khó khăn, người thầy càng cần có thêm tình yêu thương và sự kiên trì. Bởi mỗi em nhỏ nơi vùng cao đều xứng đáng được học tập trong yêu thương, được nuôi dưỡng những ước mơ và có cơ hội bước tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Tôi may mắn vì trên hành trình ấy không đi một mình. Tôi có những đồng nghiệp luôn đồng hành, có gia đình luôn động viên, có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và đặc biệt là có sự sẻ chia của cộng đồng. Tôi xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng, tiếp tục học hỏi, tiếp tục gắn bó với học trò và ngôi trường Mầm non Hải Sơn. Bởi tôi tin rằng, mỗi ngày chúng ta gieo một hạt giống nhỏ bằng tình yêu thương, rồi sẽ có ngày những hạt giống ấy lớn lên thành những ước mơ đẹp”, cô Lỷ Móc Lầu bày tỏ.

Cô Lỷ Móc Lầu, giáo viên Trường mần non Hải Sơn cùng các em học sinh

Trong khuôn khổ chương trình, học sinh tham gia các trò chơi và trạm trải nghiệm được thiết kế phù hợp với từng cấp học như “Trúc xanh”, “Đuổi màu bắt ý”, “Rung chuông vàng”, “Vượt rào tri thức”.

Các hoạt động kết hợp giữa vận động, tương tác và kiến thức, tạo thêm không gian để học sinh giao lưu, vui chơi và khám phá.

Năm nay, chương trình triển khai School Tour 2026 tại 12 trường thuộc 12 tỉnh, thành trải dài qua 3 miền Bắc – Trung - Nam, với chủ đề “Lớp học reo vui”. Hành trình đi qua Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng, Cần Thơ, An Giang.

Một số hình ảnh tại chương trình: