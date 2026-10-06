1.329 thí sinh Gia Lai dự thi học sinh giỏi lớp 12

1.329 thí sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12.

Ngày 6/10, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 năm học 2026-2027.

Kỳ thi được tổ chức tại 3 điểm thi, gồm: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Quốc học Quy Nhơn và Trường THPT Trưng Vương, với 58 phòng thi và 1.329 thí sinh đăng ký dự thi.

Thí sinh dự thi 9 môn, gồm: Toán (145 thí sinh), Vật lý (111), Hóa học (101), Sinh học (125), Tin học (112), Ngữ văn (250), Lịch sử (168), Địa lý (144) và Tiếng Anh (173).

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 6-7/10. Trong đó, ngày 6/10, thí sinh làm bài thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh; riêng môn Tiếng Anh thi nói. Thời gian làm bài của các môn là 180 phút.

Ngày 7/10, thí sinh tiếp tục thi các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học, riêng môn Tin học thi lập trình trên máy vi tính. Thời gian làm bài 180 phút.

Kỳ thi nhằm đánh giá chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi tại các trường THPT. Đồng thời tuyển chọn những học sinh có kết quả xuất sắc để tiếp tục bồi dưỡng, tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027.