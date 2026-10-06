Khánh Hòa ban hành quy định khoảng cách, địa bàn xác định học sinh được hưởng chính sách bán trú

Ngày 6-10, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định quy định khoảng cách, địa bàn làm căn cứ xác định học sinh, học viên không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân và học phẩm cho học sinh dân tộc nội trú tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Về quy định khoảng cách, địa bàn làm căn cứ xác định học sinh, học viên không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày để bảo đảm điều kiện học sinh bán trú, đối với học sinh tiểu học, nhà ở xa trường từ 4km trở lên; đối với học sinh THCS, học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS từ 7km trở lên và đối với học sinh THPT, học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT từ 10km trở lên.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Pi Năng Tắc (xã Bác Ái Đông).

Trường hợp học sinh, học viên đi học qua địa bàn có địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn phải qua hồ, sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá thì quy định khoảng cách đối với các cấp học nêu trên lần lượt là từ 2km, từ 3km và từ 4km trở lên. Địa bàn có địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn bao gồm: Các thôn thuộc vùng miền núi thuộc xã khu vực I, II, III; thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo quy định của cấp thẩm quyền hoặc do UBND tỉnh công nhận.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân và học phẩm cho học sinh dân tộc nội trú bao gồm: Chăn màn và đồ dùng cá nhân được cấp một lần ở mỗi cấp học; quần, áo đồng phục và học phẩm cấp cho mỗi năm học.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16-10-2026 và thay thế cho các quyết định trước đó.

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