Phát huy hiệu quả tủ sách pháp luật: Cần có giải pháp mới

Những tủ sách pháp luật một thời là "cánh tay nối dài" trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Những tủ sách pháp luật/tủ sách cộng đồng tại các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố từng là “cánh tay nối dài” đưa pháp luật đến gần hơn với người dân. Thế nhưng, sau nhiều năm, không ít tủ sách rơi vào tình cảnh ít người tìm đọc; nội dung cũ nhưng chưa được thay thế, bổ sung.

Khi việc tiếp cận thông tin, nhất là thông tin pháp luật ngày càng dễ dàng, nhanh chóng, đa dạng qua những chiếc điện thoại, thiết bị thông minh, máy tính có kết nối internet, những tủ sách này đang dần bị mai một.

Ông Nguyễn Xuân Cương, tổ trưởng tổ dân phố Minh Tân 4, phường Yên Bái sắp xếp lại tủ sách của tổ dân phố.

Tủ sách cộng đồng tại tổ dân phố Minh Tân 4, phường Yên Bái được đặt ở vị trí dễ nhìn thấy nhất. Dù có nhiều đầu sách phong phú, nhưng cả tháng không có người đến mượn đọc. Mỗi buổi họp tổ, cán bộ tổ dân phố lại tranh thủ lau bụi, sắp xếp lại từng cuốn sách cho ngay ngắn.

Ông Nguyễn Xuân Cương, tổ trưởng tổ dân phố Minh Tân 4, phường Yên Bái cho biết: "Tủ sách cộng đồng của tổ chúng tôi rất phong phú, đa dạng về đầu sách, thậm chí có những đầu sách tìm kiếm trên mạng xã hội không có. Những năm trước, bà con đến đọc sách khá đông. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, khi chuyển đổi số ngày càng phát triển, việc tìm hiểu pháp luật trên Google hoặc trên VNeID rất dễ dàng, tiện lợi và đầy đủ nên gần như không ai đến mượn sách pháp luật để đọc nữa. Ai yêu thích đọc sách thì cũng chỉ đọc sách văn học, sách hướng dẫn chăn nuôi, trồng cây cảnh".

Ông Trần Văn Tuấn, tổ dân phố Minh Tân 4, phường Yên Bái cho biết: "Hiện nay, mọi thông tin, nhất là các thông tin có tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân như: Mức xử phạt mới khi vi phạm trật tự an toàn giao thông, Luật Hôn nhân và Gia đình hay Luật đất đai (sửa đổi)… đều được cập nhật liên tục trên các nền tảng số. Chúng tôi chỉ cần theo dõi các thông tin trên đó là đầy đủ, nên không đi tìm sách để đọc như nhiều năm về trước nữa".

Ông Trần Văn Hường - Bí thư Chi bộ thôn Đồng Khê, xã Văn Chấn sắp xếp lại từng cuốn sách.

Tại nhà văn hóa thôn Đồng Khê, xã Văn Chấn, kệ sách nặng trĩu với những cuốn sách bị nhuốm bụi bởi lâu không có người đọc. Tranh thủ những lúc đến hội trường hội họp, ông Trần Văn Hường, Bí thư chi bộ thôn lại sắp xếp, lau chùi từng cuốn sách.

Ông Hường chia sẻ: "Giờ chuyển đổi số đi đến tận thôn, về đến từng nhà. Thông tin gì cũng dễ dàng tra được trên VNeID, trên mạng Google, Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc chỉ cần quét mã QR trên ứng dụng Thôn số, Thư viện số là có đủ cả. Bà con không phải mất cả buổi ngồi tìm sách để đọc như trước nữa. Thành ra, kệ sách giờ trở thành vật trang trí trong hội trường thôn".

Bà Sa Thị Nao, thôn Đồng Khê cho biết: "Bây giờ nếu cần tìm một quy định nào của pháp luật, tôi thường dùng điện thoại để tra cứu, thậm chí hỏi trực tiếp cán bộ chuyên môn ở xã vì nhiều khi hệ thống pháp luật liên tục sửa đổi, bổ sung, nên nếu đọc sách ở các tủ sách của thôn thì không cập nhật được".

Người dân có thể tra cứu mọi thông tin trên ứng dụng Thôn số, Thư viện số.

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển, chuyển đổi số ngày càng đi vào đời sống Nhân dân, văn hóa đọc dần bị phai nhạt, điều này dẫn đến tình trạng các tủ sách pháp luật/tủ sách cộng đồng đã và đang bị “lãng quên”, không phát huy được hiệu quả trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nhiều tủ sách pháp luật không thu hút được người đọc bởi chưa cập nhật thường xuyên như trên mạng Internet.

Trăn trở vì điều này, ông Nguyễn Xuân Cương, tổ trưởng tổ dân phố Minh Tân 4, phường Yên Bái cho biết những biện pháp nhằm phát triển văn hóa đọc gắn với đổi mới hoạt động của tủ sách ở cơ sở: "Thời gian tới, tổ dân phố chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến khích bà con phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, khơi dậy, duy trì, phát huy văn hóa đọc trong cộng đồng để việc đọc sách trở thành nhu cầu tự thân. Đồng thời, bổ sung, cập nhật thêm các đầu sách và tăng thời gian mở cửa nhà văn hóa để bà con thuận tiện đến đọc sách mỗi ngày".

Tủ sách pháp luật bị lãng quên ở nhiều địa phương.

Không chỉ ở Tổ dân phố Minh Tân 4 (phường Yên Bái) hay thôn Đồng Khê (xã Văn Chấn), nhiều khu dân cư ở các địa phương trong tỉnh cũng có tủ sách pháp luật/tủ sách cộng đồng đang bị "lãng quên".

Tuy nhiên, những lợi ích mà tủ sách mang lại là không thể phủ nhận. Nếu các địa phương quan tâm đầu tư và tìm được hướng đi mới, tủ sách vẫn sẽ là kênh hiệu quả để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, để mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; xây dựng quê hương bình yên, hạnh phúc.