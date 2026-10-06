Công nhận kết quả Cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh

Sau 30 ngày triển khai sôi nổi trên phạm vi toàn quốc (20/8 - 20/9/2026), Cuộc thi "Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số" do Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức đã gặt hái thành công vượt mong đợi: Với gần 95.000 người tham gia, hơn 15,8 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn tương tác trên mạng xã hội.

Chiều ngày 6/10/2026, trên trang Truyền thông Dân số Việt Nam của Cục Dân số, Ban Tổ chức đã chính thức công bố Quyết định Công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số cùng danh sách các cá nhân, tập thể xuất sắc đoạt giải.

Công bố danh sách các tập thể và cá nhân đoạt giải thưởng Cuộc thi

Sau quá trình chấm thi nghiêm túc và khách quan, Ban Tổ chức đã chính thức công nhận kết quả và quyết định trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật.

Ở hạng mục Tập thể có số lượng thí sinh tham gia đông nhất, giải thưởng đã xuất sắc thuộc về Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên.

Ở hạng mục Giải thưởng cá nhân chính thức:

01 Giải Nhất: Trao cho bà La Thị Huệ (Trạm Y tế xã Hoành Mô, thành phố Quảng Ninh).

01 Giải Nhì: Trao cho bà Nguyễn Ngọc Ánh (Học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng).

03 Giải Ba: Trao cho ông Nguyễn Quang Tuyến (Công an tỉnh Đồng Tháp); ông Phạm Hùng (Trường Sĩ quan Pháo binh / Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa); và bà Lê Thị Uyên (Giáo viên Trường THCS Minh Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh).

04 Giải Khuyến khích: Trao cho bà Nguyễn Thị Dự (Trung tâm Y tế Nam Sách, thành phố Hải Phòng); bà Phạm Thị Hương (Trung tâm Y tế Cát Hải, thành phố Hải Phòng); bà Nguyễn Thị Tú Nguyên (Công an tỉnh Vĩnh Long); và ông Lê Đức Thạnh (Chi cục Dân số - Xã hội thành phố Cần Thơ).

01 Giải Bài viết truyền cảm hứng: Trao cho bà Cao Nữ Huyền (Trạm Y tế xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị).

Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi diễn ra vào sáng 8/10 tại Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế.

Trao bổ sung 2 giải tập thể và 9 giải cá nhân chuyên đề

Nhằm ghi nhận sâu sắc hơn nữa những đóng góp tích cực và đa dạng từ cộng đồng, ngoài 11 giải thưởng theo thể lệ ban đầu, Ban Tổ chức đã quyết định trao bổ sung 2 giải tập thể và 9 giải cá nhân chuyên đề:

02 Giải Tập thể "Chiến sĩ tiên phong": Vinh danh Cục Y tế (Bộ Công an) và Cục Quân y (Bộ Quốc phòng).

Giải Cộng tác viên dân số tiêu biểu: Bà Tằng Thị Lan (Cộng tác viên dân số xã Hoành Mô, thành phố Quảng Ninh).

Giải Tác phẩm giàu tính nhân văn: Bà Nguyễn Thị Phương Linh (Giáo viên Trường THCS Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa).

Giải Câu chuyện truyền cảm hứng nhất: Bà Nguyễn Thị Hồng Phước (Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng).

Giải Góc nhìn chân thực nhất: Bà Lê Thị Hương (Trạm Y tế xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Giải Cán bộ dân số tiêu biểu nơi biển đảo: Bà Nguyễn Thị Trìu (Trạm Y tế đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng).

Giải Trẻ truyền cảm hứng: Bà Nguyễn Ngọc Diệp (Học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Nghệ An).

Giải Truyền thông số sáng tạo: Ông Triệu Quang Đạt (Học sinh Trường THPT Bế Văn Đàn, tỉnh Cao Bằng).

Giải Thông điệp ấn tượng nhất: Bà Bùi Thị Thu Hằng (Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

Giải Ý tưởng sáng tạo: Ông Nguyễn Thành Dự (Công an xã Nhu Gia, thành phố Cần Thơ).

Khi truyền thông dân số bước lên nền tảng số

Vượt ra ngoài khuôn khổ của một cuộc thi tìm hiểu kiến thức thông thường, sự kiện đã chứng minh hiệu quả vượt trội của phương thức truyền thông số. Với 86.715 bài dự thi hợp lệ, hơn 2.600 bài tự luận được chia sẻ công khai đã thu hút 15,8 triệu lượt xem và 839.000 lượt tương tác.

Giá trị lớn nhất đạt được từ cuộc thi không chỉ là việc tìm ra những cá nhân đoạt giải, mà là đã tạo ra một diễn đàn mở rộng rãi. Người dân từ vai trò người tiếp nhận thụ động đã trở thành chủ thể trực tiếp lên tiếng, chia sẻ trải nghiệm thực tế và đề xuất giải pháp xóa bỏ định kiến giới. Cuộc thi khẳng định một hướng đi mới cho công tác dân số: Tận dụng công nghệ số để đưa thông điệp bình đẳng giới, nâng cao giá trị của trẻ em gái đi sâu vào từng gia đình và cộng đồng.