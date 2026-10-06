Chính quyền vào cuộc quyết liệt, hàng chục nghìn học sinh trường công lập tại Bắc Ninh đã ăn bán trú trở lại

Bữa ăn bán trú đầu tiên của học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Quốc Toản, phường Kinh Bắc. ( Ảnh: A.T)

Phường Kinh Bắc tổ chức ăn bán trú tại 100% trường công lập có nhu cầu

Tại Trường tiểu học Suối Hoa, trong ngày đầu tiên tổ chức ăn bán trú, các em học sinh hào hứng, vui vẻ khi được ăn trưa ngay tại trường; nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự đồng thuận, yên tâm khi con em được tổ chức ăn, nghỉ tại trường.

Cô Nguyễn Thị Kim Liên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Suối Hoa, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh cho biết: Sau thời gian đầu, năm học chưa tổ chức được bữa ăn bán trú do còn một số khó khăn, vướng mắc, với sự quan tâm, vào cuộc của các cấp, các ngành và sự phối hợp của nhà trường, phụ huynh, những điểm nghẽn từng bước được tháo gỡ. Toàn trường hiện có 1.580/1.674 học sinh đăng ký ăn bán trú. Để bảo đảm việc tổ chức bữa ăn được an toàn, công khai và minh bạch, nhà trường đã ký hợp đồng tạm thời với công ty cung cấp suất ăn, đồng thời, bố trí cho đơn vị cung cấp sử dụng khu vực chế biến tại trường để tổ chức nấu ăn trực tiếp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát của Ban Giám hiệu và Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Học sinh Trường tiểu học Suối Hoa, phường Kinh Bắc, hào hứng khi được ăn trưa tại trường. (Ảnh: N.T)

Cháu Nguyễn Minh Phong, lớp 3A5, Trường tiểu học Suối Hoa, hào hứng cho biết: "Chúng cháu rất vui khi được ăn bán trú tại trường. Các món ăn nóng sốt, trưa nay có món gà lắc phô-mai, giò rim tiêu, canh bí xanh nấu xương rất ngon. Cháu đã ăn hết cả suất".

Có mặt tại buổi ăn bán trú đầu tiên của cháu nội, bà Lê Hồng Anh, bà của cháu Vũ Lê Đức Phúc, lớp 1A8, Trường tiểu học Suối Hoa, phấn khởi chia sẻ: "Từ 10 giờ, trên trang facebook của trường đã công khai thực đơn ăn bán trú trong ngày. Nhà trường cũng xây dựng kế hoạch phối hợp giám sát hằng ngày giữa Ban Giám hiệu và Ban đại diện cha mẹ học sinh để các phụ huynh có thể tham gia giám sát từ khâu tiếp nhận, kiểm tra nguyên liệu đầu vào, sơ chế, chế biến đến khi chia suất và tổ chức cho học sinh ăn. Tôi rất vui vì không còn phải tất bật đưa, đón cháu 4 lượt mỗi ngày nữa. Chúng tôi rất yên tâm và cảm ơn chính quyền và nhà trường đã tạo điều kiện để các cháu được ăn bán trú ngay tại trường với đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm".

Lãnh đạo phường Kinh Bắc kiểm tra công tác chuẩn bị suất ăn tại Trường mầm non Kinh Bắc. (Ảnh: N.T)

Trực tiếp kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú tại Trường tiểu học Suối Hoa và Trường mầm non Kinh Bắc, bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Kinh Bắc cho biết, sau những khó khăn, vướng mắc trong những ngày đầu năm học, đến nay, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và sự chủ động, trách nhiệm của Ban Giám hiệu các nhà trường, 100% các trường học công lập trên địa bàn phường đã tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

Tính đến ngày 6/10, tổng số học sinh và trẻ em ăn bán trú trong các trường công lập trên địa bàn phường là 14.797/ 22.786 học sinh. Trong đó, khối mầm non đạt 100%; tiểu học đạt 81,9% và trung học cơ sở đạt 37,9%. Kết quả này là sự nỗ lực của Ủy ban nhân dân phường và các nhà trường trong việc khắc phục khó khăn, kịp thời đáp ứng nhu cầu chính đáng của phụ huynh và học sinh, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các em học tập, sinh hoạt tại trường.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Kinh Bắc Nguyễn Thị Hiền cho biết, thời gian tới, phường đề nghị các trường tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm trong tổ chức bữa ăn bán trú; đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, trực tiếp liên quan đến sức khỏe và sự phát triển của học sinh. Cùng với đó, cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát của Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên y tế học đường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú.

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường trung học cơ sở Tiền An, phường Kinh Bắc. (Ảnh: A.T)

Đáp ứng nhu cầu chính đáng của phụ huynh và học sinh

Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, tính đến ngày 6/10, toàn thành phố đã có 288 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường liên cấp và trung học phổ thông tổ chức ăn bán trú cho học sinh có nhu cầu.

Đáng chú ý, nhiều trường có nhu cầu bán trú lớn với số lượng học sinh đông tại các phường Kinh Bắc, Vũ Ninh, Võ Cường đã đồng thời triển khai bếp ăn bán trú trong ngày 6/10. Điển hình như Trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Quốc Toản (phường Kinh Bắc) tổ chức ăn bán trú cho 3.500 học sinh; Trường tiểu học Võ Cường (phường Võ Cường) phục vụ gần 1.900 học sinh; Trường trung học cơ sở Tiền An (phường Kinh Bắc) tổ chức cho gần 1.000 học sinh…

Ông Phí Hữu Quynh, Trưởng Phòng Giáo dục chính trị và học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh cho biết: "Đến trưa 6/10, toàn thành phố chỉ còn 23 trường có nhu cầu nhưng chưa tổ chức được bếp ăn bán trú (ngày 2/10, còn 46 trường chưa tổ chức). Dự kiến, trung tuần tháng 10, sẽ có thêm 14 trường tiếp tục tổ chức bán trú. Các trường còn lại hiện chưa có kế hoạch cụ thể do đang chờ địa phương hoàn thiện cơ sở vật chất và các thủ tục pháp lý liên quan".

Tại nhiều trường học, bữa ăn có sự giám sát, hỗ trợ của phụ huynh học sinh. (Ảnh: A.T)

Trước đó, do nhiều vướng mắc trong triển khai ăn bán trú, nhất là quy chế đấu thầu và lựa chọn nhà cung cấp, nên hơn một tháng qua, nhiều trường học tại thành phố Bắc Ninh chưa tổ chức được bữa ăn tại trường, gây xáo trộn cuộc sống của không ít phụ huynh và các em học sinh.

Để khắc phục tình hình, lãnh đạo thành phố và các sở, ngành liên quan đã liên tiếp có những chỉ đạo kịp thời. Gần đây nhất, ngày 3/10, tại Công văn 11048/UBND-KGVX, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý về nhu cầu, điều kiện và tình hình tổ chức bán trú; đồng thời làm rõ trách nhiệm đối với những trường đã có kế hoạch nhưng chưa triển khai hoặc triển khai chưa đầy đủ. Trên cơ sở điều kiện thực tế, các địa phương phải xây dựng phương án cụ thể, khả thi để tổ chức bán trú, bảo đảm phù hợp điều kiện của từng nhà trường, không để xảy ra tình trạng chậm triển khai, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Tiếp đó, ngày 5/10, tại hội nghị thường kỳ tháng 9 của Ủy ban nhân dân thành phố được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến điểm cầu 99 xã, phường, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nhấn mạnh yêu cầu rà soát tình hình tổ chức bán trú tại các cơ sở giáo dục; lập danh sách các trường đã tổ chức và các trường có kế hoạch nhưng chưa triển khai, đồng thời xác định rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trong khi các trường tiểu học, trung học cơ sở chậm trễ trong tổ chức bếp ăn, thì tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, bữa ăn bán trú được triển khai ngay từ những ngày đầu năm học. (Ảnh: A.T)

Nêu rõ, tổ chức ăn bán trú là nhu cầu chính đáng và bức thiết của các cháu học sinh và phụ huynh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu để xảy ra tình trạng chậm triển khai, thiếu kiểm tra, giám sát hoặc không xác định rõ trách nhiệm trong tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.

Qua thực tế khảo sát cho thấy, để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của học sinh và phụ huynh phần lớn các trường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đang ký hợp đồng tạm thời với các cơ sở cung cấp suất ăn theo từng tháng. Về lâu dài, ban đại diện cha mẹ học sinh và các nhà trường mong muốn các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện những thủ tục pháp lý cần thiết, tạo điều kiện để tổ chức bếp ăn bán trú ổn định, bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng và dinh dưỡng bữa ăn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của phụ huynh và học sinh thành phố.