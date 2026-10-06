Dự thảo Nghị định về ưu tiên tuyển sinh, hỗ trợ học tập với các dân tộc thiểu số rất ít người

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh, hỗ trợ học tập đối với người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người.

Bố cục Dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định gồm 11 Điều, trong đó: Điều 1 đến Điều 10 quy định các nội dung thay thế Nghị định số 57/2017/NĐ-CP, Điều 11 quy định Hiệu lực thi hành và Điều khoản chuyển tiếp, cụ thể:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Chính sách ưu tiên tuyển sinh

Điều 4. Chính sách hỗ trợ học tập

Điều 5. Trình tự, thủ tục xét duyệt và lập danh sách người học được hưởng chính sách hỗ trợ học tập

Điều 6. Phương thức chi trả hỗ trợ học tập

Điều 7. Lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí

Điều 8. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học tập

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Điều 10. Kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm

Điều 11. Hiệu lực thi hành và Điều khoản chuyển tiếp.

Tăng mức hỗ trợ học tập với sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

Dự thảo đã đề xuất thay đổi mức hỗ trợ học tập với người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người. Cụ thể:

Dự thảo điều chỉnh cách xác định mức hỗ trợ từ tỷ lệ phần trăm mức lương cơ sở theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP sang mức tiền cụ thể, nhằm bảo đảm tính ổn định của chính sách, thuận lợi trong lập dự toán, bố trí và quản lý ngân sách, đồng thời đồng bộ với cách quy định mức hỗ trợ tại các chính sách hiện hành.

Đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục thường xuyên, học sinh bán trú, nội trú, dự bị đại học và sinh viên cử tuyển, về cơ bản kế thừa mức hỗ trợ của Nghị định số 57/2017/NĐ-CP và quy đổi thành mức tiền tương ứng.

Đối với sinh viên, mức hỗ trợ được điều chỉnh tăng để phù hợp hơn với chi phí học tập, sinh hoạt hiện nay; mức này đồng thời được áp dụng đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người.

Dự thảo quy định các mức hỗ trợ từ 759.000 đồng đến 3.795.000 đồng/người/tháng tùy nhóm đối tượng. Hồ sơ dự thảo đã có báo cáo đánh giá tác động ngân sách về nội dung này.

Điều chỉnh thời gian hưởng và nguyên tắc hưởng chính sách hỗ trợ học tập

Dự thảo tiếp tục quy định thời gian hỗ trợ 12 tháng/năm đối với người học có thời gian học đủ 9 tháng/năm; trường hợp không đủ 9 tháng/năm và năm học cuối cấp thì hưởng theo số tháng thực học.

Quy định này nhằm bảo đảm tính liên tục của chính sách hỗ trợ đối với người học dân tộc thiểu số rất ít người, đồng thời khắc phục vướng mắc trong xác định thời gian hưởng đối với trường hợp chuyển cấp, kết thúc khóa học. Đồng thời bổ sung 01 tháng hỗ trợ đối với trẻ em, học sinh 11 tham gia học tiếng Việt trước khi vào lớp 1.

Dự thảo đồng thời hoàn thiện nguyên tắc hưởng theo hướng xác định rõ tính chất của chính sách hỗ trợ học tập, xử lý trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều chính sách hỗ trợ có cùng mục tiêu, nội dung chi và thời gian hỗ trợ theo nguyên tắc chỉ hưởng một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.

Quy định này nhằm bảo đảm thống nhất, công bằng, tránh trùng lặp chính sách và đồng bộ với các chính sách hỗ trợ người học hiện hành./.

TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh, hỗ trợ học tập đối với người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người