Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức ngành tòa án có kỹ năng số phục vụ công việc

Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao. (Ảnh: Tòa án nhân dân tối cao)

Việc ban hành Chỉ thị số 01/CT-CA thể hiện định hướng đổi mới căn bản công tác phát triển nguồn nhân lực của Tòa án nhân dân: từ đào tạo theo chương trình sang đào tạo theo nhu cầu vị trí việc làm; từ học tập theo từng đợt sang học tập thường xuyên, suốt đời; từ phương thức đào tạo truyền thống sang mô hình đào tạo gắn với công nghệ, dữ liệu và môi trường số.

Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, kỹ năng thực tiễn và năng lực làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.

Chỉ thị xác định yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, thực chất và đồng bộ công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án chuyên nghiệp, hiện đại, có năng lực số, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Tòa án điện tử.

Trong bối cảnh yêu cầu cải cách tư pháp ngày càng cao, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phát triển nhanh, thực tiễn xét xử xuất hiện ngày càng nhiều vụ án, vụ việc khó, phức tạp, Chỉ thị yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng phải bám sát vị trí việc làm, chức danh, chức vụ và thực tiễn công tác; lấy chất lượng thực hiện nhiệm vụ và khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng sau đào tạo làm thước đo hiệu quả.

Một trong những định hướng trọng tâm là xây dựng môi trường học tập thường xuyên, liên tục và học tập suốt đời trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải nâng cao trách nhiệm tự học, tự bồi dưỡng, thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng số.

Đối với công chức giữ chức danh tư pháp, hoạt động đào tạo được định hướng chuyên sâu theo lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu giải quyết những vụ án, vụ việc ngày càng đa dạng và phức tạp.

Chỉ thị đồng thời xác định lộ trình chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng. Đến hết năm 2026, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức có kiến thức, kỹ năng số và sử dụng tốt các nền tảng, công cụ, dịch vụ số phục vụ công việc.

Giai đoạn 2027-2030, tiếp tục cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số và phát triển các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu. Đến năm 2031, hướng tới hình thành hệ sinh thái đào tạo, bồi dưỡng trên môi trường số dùng chung, cơ sở dữ liệu đào tạo, kho học liệu số và hồ sơ học tập điện tử trong toàn hệ thống.

Nội dung và phương pháp đào tạo được đổi mới theo hướng lấy người học làm trung tâm, lấy thực tiễn xét xử làm nền tảng. Chương trình đào tạo tập trung phát triển tư duy pháp lý, kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, phân tích và đánh giá chứng cứ, điều hành phiên tòa, xây dựng bản án, quyết định và giải quyết các vụ việc khó, phức tạp.

Các vụ án kéo dài, bản án bị hủy, sửa, sai sót được phát hiện qua công tác giám đốc, kiểm tra và những tình huống điển hình trong thực tiễn sẽ được khai thác làm nguồn học liệu phục vụ đào tạo, tập huấn và rút kinh nghiệm.

Chỉ thị yêu cầu phát triển đào tạo trực tuyến, đào tạo kết hợp, hệ thống quản lý học tập và cơ sở dữ liệu đào tạo; nghiên cứu, ứng dụng có kiểm soát trí tuệ nhân tạo trong xây dựng học liệu, giảng dạy, tự học, tra cứu, kiểm tra và đánh giá.

Việc ứng dụng AI phải bảo đảm nguyên tắc công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thay thế vai trò và trách nhiệm của con người; đồng thời tuân thủ yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước, dữ liệu, an toàn thông tin và an ninh mạng.

Cùng với đó, Chỉ thị chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; củng cố vai trò của Học viện Tòa án, phát triển đội ngũ giảng viên, chuyên gia có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn; tăng cường gắn kết nghiên cứu khoa học với hoạt động xét xử, đồng thời mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng.