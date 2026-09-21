Nỗ lực thu hút vốn FDI

Sẵn sàng tâm thế đón nhà đầu tư nước ngoài

Sở hữu không gian phát triển rộng, vùng nguyên liệu lớn và lợi thế kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, Gia Lai đang từng bước nâng cao sức hút đối với các nhà đầu tư.

Để phát huy tiềm năng, tỉnh chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng đón các nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu, triển khai dự án.

Nỗ lực của tỉnh được thể hiện rõ qua việc huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng mang tầm chiến lược. Hệ thống giao thông kết nối liên vùng được nâng cấp mạnh mẽ với các dự án mang tầm chiến lược như: Cảng biển Quy Nhơn, Cảng biển nước sâu Phù Mỹ, Cảng hàng không Phù Cát, Cảng hàng không Pleiku và các tuyến quốc lộ huyết mạch đi qua địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa phải) tiếp đón và làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: T.S

Cùng với đó là mạng lưới đường giao thông kết nối trực tiếp các khu kinh tế, khu công nghiệp (KCN), khu đô thị, khu du lịch với các cảng biển, sân bay, ga đường sắt, tạo thuận lợi tối đa cho giao thương và mở rộng không gian phát triển.

Hạ tầng công nghiệp cũng được đầu tư đồng bộ tại Khu kinh tế Nhơn Hội, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và chuỗi KCN trọng điểm: Becamex VSIP Bình Định, Nhơn Hòa, Nhơn Hội (khu A), Bình Nghi, Phú Tài, Hòa Hội, Trà Đa, Nam Pleiku…, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khắt khe của nhà đầu tư.

Bên cạnh lợi thế hạ tầng, tỉnh sở hữu nguồn nhân lực dồi dào với dân số khoảng 3,54 triệu người, phần lớn trong độ tuổi lao động. Công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động được đặc biệt chú trọng để sẵn sàng cung ứng cho các dự án lớn.

Đồng thời, tỉnh chủ động xúc tiến đầu tư hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu lớn (Big Data), công nghiệp bán dẫn... nhằm bắt kịp xu thế thời đại.

Đặc biệt, tỉnh luôn quyết liệt đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, kiến tạo phát triển và đồng hành cùng doanh nghiệp bằng những chính sách ưu đãi, hỗ trợ thiết thực.

Chủ động đồng hành cùng nhà đầu tư

Nhận diện tiềm năng và cơ hội phát triển tại địa phương, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài đã tìm đến khảo sát và triển khai dự án. Năm 2025, tỉnh thu hút được 16 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 35.683 tỷ đồng.

Trong 8 tháng năm 2026, tỉnh thu hút 4.074 tỷ đồng vốn FDI từ 7 dự án mới. Kết quả này cho thấy sức hút của môi trường đầu tư và tiềm năng phát triển của tỉnh đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư Nhật Bản khảo sát hoạt động sản xuất, kinh doanh tại 1 doanh nghiệp ở Khu kinh tế Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông). Ảnh: T.S

Nhiều lần đến tỉnh để xúc tiến triển khai Dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo tại xã Phù Mỹ Đông, với tổng vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng, ông Franz Josef Claes - Chủ tịch Tập đoàn GEO (Cộng hòa Liên bang Đức) cho biết: Tiềm năng, lợi thế phát triển và sự đồng hành của tỉnh là yếu tố then chốt để Tập đoàn quyết định đầu tư.

Dự án sẽ khởi công vào tháng 10-2026 và đến cuối năm 2028 hoàn thành, đưa vào hoạt động. Trung tâm này không chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế mà còn là nơi nghiên cứu, phát triển công nghệ tiên tiến đáp ứng xu hướng toàn cầu.

Để tiếp tục huy động thêm nguồn vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh cùng chủ đầu tư hạ tầng các KCN đã trực tiếp đến các nước có nền kinh tế phát triển như: Trung Quốc, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha… để xúc tiến, mời gọi các tập đoàn lớn đến khảo sát thực tế và đăng ký đầu tư các dự án.

Ngay khi nhận được tín hiệu quan tâm từ nhà đầu tư, các ngành chức năng của tỉnh chủ động kết nối, cung cấp đầy đủ thông tin về tiềm năng, chính sách ưu đãi đặc thù đối với từng dự án.

Ông Nguyễn Bay - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (Sở Tài chính) khẳng định: “Bất kỳ doanh nghiệp nào gặp khó khăn trong lập hồ sơ đề xuất đầu tư hoặc có vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, chúng tôi đều tận tình hướng dẫn cụ thể. Cách làm này giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí đi lại, đồng thời bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật”.

Khi các nhà đầu tư đến địa phương, Tổ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của tỉnh tổ chức đón tiếp chân tình, giải đáp trực tiếp các vướng mắc và đưa nhà đầu tư khảo sát thực địa để lựa chọn vị trí tối ưu.

Các chủ đầu tư hạ tầng KCN cũng nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài thực hiện thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Tại các cuộc gặp gỡ, trao đổi với các nhà đầu tư nước ngoài, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn, doanh nghiệp cụ thể hóa các dự án đã được cấp phép, tỉnh tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, gia tăng dư địa và mở ra nhiều cơ hội mới.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm, tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Tỉnh cam kết luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đầu tư phát triển bền vững.