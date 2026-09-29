Giá vàng ngày 29/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Vàng trang sức được bày bán tại một cửa hàng kinh doanh vàng Bảo Tín Minh Châu. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Thị trường vàng thế giới giảm 4% trong phiên ngày 28/9 xuống mức thấp nhất trong hơn 7 tuần qua trong bối cảnh giá dầu thô tăng vọt làm thổi bùng lo ngại lạm phát, qua đó củng cố đồn đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Đóng cửa phiên 28/9, giá vàng giao ngay giảm 3,5% xuống 4.136,81 USD/ounce. Trong phiên, kim loại quý này có thời điểm giảm tới 4% xuống 4.110,55 USD/ounce, mức thấp nhất được ghi nhận kể từ ngày 5/8. Cùng lúc, giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng giảm 3,5% xuống 4.168,40 USD/ounce.

Nguyên nhân trực tiếp kích hoạt đợt giảm giá mạnh của vàng là đà tăng khoảng 3% của giá dầu, ngay sau khi Mỹ từ chối thỏa thuận hòa bình với Iran về việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Chi phí năng lượng đắt đỏ có nguy cơ đẩy lạm phát lên cao, buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì mặt bằng lãi suất ở mức đỉnh trong thời gian dài hơn.

Bên cạnh đó, đồng USD giữ vững đà tăng quanh mức cao nhất trong 2 tháng cùng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tiếp tục leo thang đã tạo ra sức ép kép.

Chuyên gia phân tích thị trường Jim Wyckoff tại American Gold Exchange nhận định: "Lợi suất trái phiếu tăng, đồng USD mạnh lên và giá dầu đắt đỏ đang cùng gây áp lực đẩy giá các kim loại quý sụt giảm."

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 4,5% xuống 61,39 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 2,8% xuống 1.727,88 USD/ounce, trong khi giá palladium giảm 3,6% xuống 1.220,65 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 29/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 139,4-142,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 29/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: