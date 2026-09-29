Sáng 29-9, giá vàng giảm thêm 1,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng tiếp tục giảm. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Doji cùng giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối giờ chiều qua, xuống còn 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Công ty SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý và Công ty PNJ cùng niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên Kitco cùng thời điểm ngày 29-9 (giờ Việt Nam) ở mức 4.135,93USD/ounce, tăng khoảng 21 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 28-9. Mức giá này sau khi quy đổi theo tỷ giá hiện hành, tương đương khoảng 130,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng bán ra trong nước khoảng 10,1-10,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới dù phục hồi nhẹ trên thị trường châu Á sáng nay nhưng đã giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm 28-9. Mức giá này xuống mức thấp nhất 7 tuần, khi giá dầu thô tăng mạnh làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục đi lên cũng gây sức ép lên giá vàng.

Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đặt cược hơn 70% khả năng FED tăng lãi suất 0,25 điểm % tại cuộc họp tháng 10 và gần 95% tại cuộc họp tháng 12. Cả hai mức cược đều tăng so với cuối tuần trước.

Nhà phân tích Jim Wyckoff của American Gold Exchange nhận định với Reuters rằng, giá dầu thô tăng đồng nghĩa lạm phát vẫn là một vấn đề. Và FED còn tiếp tục tăng lãi suất.