Indonesia rót 122 triệu USD lập 5 vùng chăn nuôi khép kín để tự chủ lương thực

Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Andi Amran Sulaiman đến thăm công trường xây dựng khu chăn nuôi tích hợp tại làng Mappesangka, Bone, Nam Sulawesi. Ảnh: ANTARA News.

Trong một tuyên bố ngày 28/9, Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Andi Amran Sulaiman cho biết, Chính phủ Indonesia đang đẩy nhanh tiến độ phát triển hệ sinh thái chăn nuôi tích hợp - từ thượng nguồn đến hạ nguồn - để tăng cường an ninh lương thực và đảm bảo nguồn cung gà, trứng và sữa đáp ứng nhu cầu trong nước.

Để hiện thực hóa kế hoạch này, Indonesia dự kiến dành khoản ngân sách 2.200 tỷ rupiah (khoảng 122,9 triệu USD) nhằm phát triển 5 khu chăn nuôi tích hợp tại Lampung, Đông Java, Nam Sulawesi, Tây Nusa Tenggara và Gorontalo. Toàn bộ dự án khổng lồ này dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2027.

Đây là một phần trọng tâm trong gói ngân sách 17.000 tỷ rupiah (khoảng 949,7 triệu USD) được Chính phủ Indonesia phân bổ riêng để tái thiết hệ sinh thái chăn nuôi trên toàn quốc, bám sát chỉ đạo của Tổng thống Prabowo Subianto về việc xây dựng một chuỗi cung ứng vững mạnh.

Cập nhật tiến độ dự án sau khi hoàn tất các thủ tục hành chính và phê duyệt ngân sách, Bộ trưởng Amran khẳng định: “Việc khoan thăm dò đã bắt đầu. Mục tiêu sẽ hoàn thành vào năm tới. Công tác quản lý đã triển khai và ngân sách đã sẵn sàng”.

Điểm nổi bật của 5 khu chăn nuôi này là được thiết kế theo mô hình hệ sinh thái khép kín hoàn toàn. Mỗi khu vực sẽ bao gồm đồng bộ các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, cơ sở nhân giống, hệ thống trang trại, khu vực sản xuất trứng và nhà máy chế biến sữa bò.

Đặc biệt, chiến lược đặt các nhà máy thức ăn chăn nuôi ngay cạnh các trung tâm sản xuất ngô lớn của địa phương sẽ giúp Indonesia tối ưu hóa mạng lưới hậu cần và cắt giảm đáng kể chi phí vận chuyển nguyên liệu.

Về mặt đầu ra, chuỗi cung ứng khép kín này được thiết kế để hỗ trợ trực tiếp cho chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí (MBG) của Chính phủ. Khi đi vào vận hành, chương trình MBG sẽ đóng vai trò là kênh tiêu thụ chính các sản phẩm của hệ sinh thái chăn nuôi này.

Đánh giá về ý nghĩa sâu xa của dự án, Bộ trưởng Amran kết luận: “Tăng nguồn cung và tiêu thụ sữa, trứng, thịt gà... là tầm nhìn của Tổng thống. Chúng tôi muốn thế hệ tương lai là một thế hệ thông minh, mở đường cho một thời kỳ vàng son của Indonesia”.

Thạch Thu