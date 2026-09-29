Ngày 29/9: Giá cà phê tiếp tục đi ngang, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá cà phê dao động trong khoảng 93.000 - 93.800

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục đi ngang sau khi phục hồi đáng kể vào cuối tuần trước, hiện dao động trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg. Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) là địa phương có mức thu mua cao nhất với 93.800 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng được duy trì ở mức 93.600 đồng/kg. Lâm Đồng thấp nhất khu vực với 93.000 đồng/kg.

Thị trường trong nước bước vào tuần mới tương đối ổn định sau một tuần có biên độ dao động khá lớn.

Trên thị trường thế giới, hai chủng loại cà phê chính đều giảm nhẹ. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 29 USD/tấn, tương đương 0,9%, xuống 3.367 USD/tấn. Hợp đồng tháng 1/2027 giảm 31 USD/tấn, cũng khoảng 0,9%, còn 3.342 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tháng 12/2026 giảm 1,9 US cent/pound, tương đương 0,7%, xuống 278,60 US cent/pound. Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 0,7 US cent/pound, tương ứng 0,3%, còn 271,25 US cent/pound.

Giá tiêu đi ngang

Giá tiêu trong nước hôm nay giữ vững mốc 140.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục đi ngang, dao động trong khoảng 136.000 - 140.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) dẫn đầu về giá thu mua với mức 140.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở vị trí tiếp theo với 138.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), thương lái thu mua ở mức 136.500 đồng/kg.

Gia Lai và Đồng Nai ở mức thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát, cùng đạt 136.000 đồng/kg.

Thị trường bước vào trạng thái tương đối trầm lắng sau đợt điều chỉnh trong tuần trước.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn cũng gần như không thay đổi. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở mức 6.828 USD/tấn.

Tiêu đen ASTA 570 của Brazil duy trì mức 5.850 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia tiếp tục đứng ở mức cao 9.250 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.970 USD/tấn và loại 550 g/l đạt 6.075 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Muntok của Indonesia giữ mức 9.348 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia và Việt Nam lần lượt được báo giá 12.150 USD/tấn và 8.450 USD/tấn./.