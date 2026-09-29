Becamex rót thêm gần 270 tỷ đồng vào một công ty liên kết

Dự án Khu Công nghiệp Becamex – Bình Phước tọa lạc tại TP Đồng Nai được phát triển bởi CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước. Ảnh minh họa: BCM.

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex Group, HoSE: BCM) ngày 28/9 công bố nghị quyết HĐQT, thông qua việc góp tăng vốn điều lệ cho CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước.

Theo nghị quyết, Becamex Bình Phước dự kiến tăng vốn điều lệ trong năm 2026 từ 2.698 tỷ đồng lên 3.364 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm gần 666 tỷ đồng.

Trong đợt tăng vốn này, Becamex group dự kiến góp thêm hơn 266 tỷ đồng, tương đương 26,63 triệu cổ phần. Khoản vốn góp sẽ được chia thành hai đợt.

Đợt một, Becamex sẽ góp khoảng 86 tỷ đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày Becamex Bình Phước thanh toán cổ tức năm 2025. Khoản 180 tỷ đồng còn lại dự kiến được góp trước ngày 30/9/2026.

Sau khi hoàn tất góp vốn, tổng giá trị phần vốn góp của Becamex tại Becamex Bình Phước dự kiến đạt 1.346 tỷ đồng, tương đương 134,57 triệu cổ phần và tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu 40%.

Phần vốn tăng thêm còn lại của Becamex Bình Phước sẽ do các cổ đông khác thực hiện góp vốn theo phương án tăng vốn đã được ĐHĐCĐ công ty thông qua.

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước được thành lập đầu năm 2008, với nhiệm vụ chính là xây dựng và phát triển dự án Khu Công nghiệp và Dân cư Becamex - Bình Phước, một dự án trọng điểm của tỉnh Bình Phước (nay là TP Đồng Nai).

Động thái tăng vốn tại Becamex Bình Phước diễn ra trong bối cảnh Becamex liên tục thành lập các pháp nhân mới để triển khai các dự án khu công nghiệp trong thời gian gần đây.

Ngày 25/8 vừa qua, HĐQT Becamex đã phê duyệt chủ trương thành lập Công ty TNHH Phát Triển Công Nghiệp Đô Thị Xanh VSIP nhằm đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Lập - giai đoạn 1 tại xã Phú Giáo, TP HCM.

Doanh nghiệp mới này có vốn điều lệ 1.455 tỷ đồng; trong đó, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (Vsip JV) góp 873 tỷ đồng, tương đương 60% vốn, Becamex Group góp 436,5 tỷ đồng, ứng với 30% vốn và Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi góp 145,5 tỷ đồng, chiếm 10% vốn.

Phát Triển Công Nghiệp Đô Thị Xanh VSIP dự kiến được đặt trụ sở tại số 8 đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, TP HCM.

Trước đó nữa, ngày 7/7, HĐQT Becamex cũng thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH Một thành viên Becamex Khánh Hòa với 100% vốn điều lệ do BCM sở hữu.

Công ty mới có vốn điều lệ gần 695 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trụ sở chính đặt tại số 2 đường Tố Hữu, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trong nghị quyết, BCM cho biết Becamex Khánh Hòa được thành lập nhằm đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Ninh Xuân 1, tỉnh Khánh Hòa với quy mô 495,8 ha.

Khu công nghiệp Ninh Xuân 1 được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 18/12/2025. Tổng vốn đầu tư khoảng 4.631 tỷ đồng, triển khai tại xã Tân Định và xã Ninh Hòa.