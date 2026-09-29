Tuyên truyền, đối thoại với doanh nghiệp về nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho người lao động

Quang cảnh hội nghị.

VKSND khu vực 1, TP Hải Phòng vừa tham gia hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) dành cho các đơn vị, doanh nghiệp. Hội nghị do BHXH cơ sở Thủy Nguyên phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng tổ chức.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 1, trao đổi về những hành vi vi phạm liên quan đến việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và hậu quả pháp lý có thể phát sinh. Trong đó, đại diện Viện kiểm sát lưu ý quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình sự về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 1, TP Hải Phòng phát biểu, trao đổi tại hội nghị.

Một nội dung khác được giới thiệu là Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của người thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Nội dung này giúp doanh nghiệp hiểu thêm cơ chế pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Sau phần tuyên truyền, đại diện các doanh nghiệp nêu những vướng mắc gặp phải khi thực hiện chính sách bảo hiểm. Các ý kiến được cơ quan chuyên môn và đơn vị liên quan trao đổi, hướng dẫn trực tiếp tại hội nghị.

Nhiều ý kiến tham gia thảo luận sôi nổi.

Hoạt động đối thoại giúp doanh nghiệp nhận diện nghĩa vụ và rủi ro pháp lý trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm, đồng thời tăng cường phối hợp giữa cơ quan BHXH và VKSND trong phòng ngừa, phát hiện vi phạm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.