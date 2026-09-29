Giá vàng trong nước rơi xuống đáy 2 tháng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (29/9), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giảm 2,4 triệu đồng với giá vàng miếng SJC, kéo giá niêm yết xuống thẳng vùng 138 - 141 triệu đồng/lượng.

Tới hơn 9h, mặt hàng này hồi phục nhẹ 500.000 đồng để giao dịch tại 138,5 - 141,5 triệu đồng/lượng. Dù vậy, đây vẫn là vùng giá giao dịch thấp nhất của vàng miếng kể từ đầu tháng 8.

Giá vàng rớt thảm chỉ sau một đêm

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu cũng giảm giá vàng miếng về ngang bằng với SJC.

Riêng Công ty Mi Hồng tăng nhẹ giá vàng miếng 50.000 đồng, giao dịch với người dân ở 140 - 141,5 triệu đồng/lượng.

Đối với sản phẩm vàng nhẫn, các doanh nghiệp cũng giảm sâu trong sáng nay, mức giảm dao động 1-1,4 triệu đồng tùy doanh nghiệp. Sau điều chỉnh, SJC neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng.

Phú Quý và PNJ giao dịch nhẫn tròn trơn ở 138,5 - 141,5 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng được DOJI và nhẫn tròn của Bảo Tín Minh Châu cùng neo tại 138,2 - 142,2 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn 999 của Mi Hồng niêm yết ở 140 - 141,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự như vàng miếng, giá vàng nhẫn của các doanh nghiệp cũng đang ở mức thấp nhất trong vòng 2 tháng qua.

Giá vàng thế giới vẫn còn chật vật

Trái với diễn biến trong nước, trên thế giới, giá vàng giao ngay ghi nhận mức tăng gần 20 USD (+0,4%) so với giá mở cửa lên 4.129 USD/ounce. Tuy nhiên, nhịp hồi này chưa đủ xóa đi áp lực bán tháo khi kim loại quý đã mất tới 330 USD, tương đương mức giảm ròng 7,5%, chỉ trong một tháng qua.

Đà giảm của vàng đang bị kéo căng bởi hàng loạt sức ép vĩ mô. Rủi ro căng thẳng tái diễn tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu đi lên, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất khiến sức hấp dẫn của vàng suy yếu.

Thị trường hiện định giá khoảng 70% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm % trong tháng 10. Trong khi đó, chỉ số USD duy trì quanh 101,16 điểm, còn lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vọt lên 5,23%/năm, mức cao nhất kể từ năm 2007. Mặt bằng lợi suất cao đang làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Tâm điểm của thị trường trong tuần này sẽ là loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, gồm số việc làm JOLTS, thu nhập cá nhân tháng 8, chỉ số lạm phát PCE, báo cáo việc làm tư nhân ADP, chỉ số sản xuất ISM và báo cáo việc làm tháng 9.