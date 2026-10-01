Niềm vui tuổi xế chiều

Tập luyện để sống vui, sống khỏe

17h, tiếng nhạc vui nhộn vang lên tại Công viên Hội An, phường Hạc Thành. Những người phụ nữ ở nhiều độ tuổi nhanh chóng tập hợp, bắt đầu buổi tập dân vũ quen thuộc. Người 50 tuổi, người đã ngoài 70, thậm chí có hội viên đã 85 tuổi, nhưng cùng hòa mình vào nhịp nhạc, những động tác dứt khoát và nụ cười rạng rỡ.

Đây là hoạt động thường xuyên của câu lạc bộ (CLB) Mùa Xuân 2. Mục tiêu mà CLB hướng tới cũng được các hội viên nhắc đến khá giản dị: sống vui, sống khỏe. Và để có sức khỏe, việc rèn luyện đều đặn trở thành một phần trong sinh hoạt hằng tuần.

Mỗi ngày, CLB Mùa Xuân 2 đều dành thời gian tụ họp để rèn luyện sức khoẻ.

CLB Mùa Xuân 2 vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 3. Với họ, buổi tập không chỉ là khoảng thời gian vận động mà còn là dịp gặp gỡ, trò chuyện sau một ngày.

Bà Phan Thị Thanh, 66 tuổi, Chủ nhiệm CLB Mùa Xuân 2 cho biết, khi duy trì việc tập luyện thể thao đều đặn, nhiều hội viên cảm thấy sức khỏe được cải thiện rõ rệt.

“Khi tham gia thể thao đều thì mọi người không nghĩ mình đã 66 tuổi. Sức khỏe tốt hơn, tinh thần cũng vui vẻ, thoải mái hơn”, bà Thanh chia sẻ.

Theo bà Thanh, những ngày đầu thành lập, CLB chỉ có khoảng 5-6 người tham gia. Sau mỗi buổi tập, thấy hoạt động vui, phù hợp với sức khỏe và có thêm bạn bè, nhiều người chủ động xin tham gia. Đến nay, CLB thường xuyên duy trì khoảng 20-25 hội viên, người lớn tuổi nhất 85 tuổi và trẻ nhất khoảng 50 tuổi.

Khoảng cách tuổi tác vì thế không trở thành rào cản trong những buổi tập. Người biết động tác hướng dẫn người chưa quen, người tập lâu hỗ trợ người mới tham gia. Sau mỗi bài dân vũ, các hội viên lại có thêm thời gian trò chuyện, chia sẻ chuyện gia đình, sức khỏe và những câu chuyện thường ngày.

Với nhiều hội viên, chăm chỉ tập luyện còn giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống. Những bộ áo dài được chuẩn bị cho các dịp lễ, những buổi gặp mặt hay hoạt động chung của CLB cũng trở thành cơ hội để mọi người chăm chút cho bản thân.

“Những ngày lễ chúng tôi tự tin mặc áo dài đẹp. Tập luyện vừa khỏe người, vừa thấy yêu đời hơn và cảm giác mình vẫn sống có ích”, bà Thanh chia sẻ.

Không đặt nặng thành tích hay những bài tập phức tạp, điều CLB Mùa Xuân 2 duy trì suốt 3 năm qua là thói quen vận động và tinh thần cùng nhau tham gia. Với những người đã bước vào tuổi nghỉ hưu, một buổi tập đều đặn đôi khi không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe mà còn giúp họ có thêm một lý do để ra khỏi nhà, gặp bạn bè và duy trì nhịp sống tích cực.

CLB còn là nơi để kết bạn, chia sẻ niềm vui trong cuộc sống tuổi xế chiều.

Tuổi già vẫn có những chuyến đi

Bà Lê Thị Hương, 73 tuổi, phường Hạc Thành, thường dành thời gian cuối tuần để gặp gỡ bạn bè. Khi có kế hoạch, mỗi người cùng đóng góp kinh phí để tổ chức những chuyến du lịch, tìm đến những địa điểm mới và lưu lại những kỷ niệm chung.

Không cần những chuyến đi quá dài hay cầu kỳ, điều bà Hương trân trọng là khoảng thời gian được ở bên những người bạn đã đồng hành cùng mình trong cuộc sống. Những câu chuyện trên đường đi, những bữa ăn cùng nhau hay những lần cùng khám phá một địa điểm mới tạo thêm nhiều kỷ niệm ở tuổi xế chiều.

“Mỗi cuối tuần chúng tôi lại tụ tập bạn bè, vui chơi đây đó. Mỗi người góp tiền để đi du lịch, tạo những khoảnh khắc đẹp cùng nhau. Tôi cảm thấy rất vui vì còn có sức khỏe để đi đó đây, khám phá những điều mà hồi trẻ mình chưa từng được đi tới”, bà Hương chia sẻ.

Cuối tuần là dịp để bà Hương cùng những người bạn lên kế hoạch cho những chuyến du lịch gần xa.

Ở tuổi 73, những chuyến đi với bà Hương không chỉ là một hình thức giải trí. Đó còn là cách để duy trì những mối quan hệ bạn bè, có thêm thời gian trò chuyện và chia sẻ sau những năm tháng mỗi người đều bận rộn với công việc, gia đình.

Tuổi càng cao, nhu cầu được giao tiếp và có một đời sống tinh thần phong phú càng trở nên đáng quý. Một buổi tập thể thao, một cuộc gặp cuối tuần hay một chuyến đi cùng bạn bè đều có thể trở thành những khoảng thời gian để người cao tuổi duy trì sự kết nối với cộng đồng.

Niềm vui tuổi xế chiều không nhất thiết đến từ những điều lớn lao. Đó có thể là sức khỏe đủ tốt để tự mình thực hiện những điều yêu thích, là một nhóm bạn sẵn sàng hẹn nhau mỗi tuần, hay đơn giản là được mặc một bộ áo dài đẹp và tự tin bước ra ngoài.

Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 là dịp để xã hội quan tâm hơn đến đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi. Nhưng với chính những người đang bước qua tuổi nghỉ hưu, có lẽ điều quan trọng không chỉ là được chăm sóc, mà còn là có cơ hội chủ động tận hưởng cuộc sống theo cách của mình.

Các thành viên cùng lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ, ý nghĩa bên bạn bè.

Tuổi xế chiều vì thế vẫn có thể là một hành trình nhiều niềm vui. Khi còn sức khỏe, còn bạn bè và còn những điều muốn khám phá, mỗi ngày trôi qua vẫn có thể là một ngày đáng mong chờ.