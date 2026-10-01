Điểm tựa 'để cây cao bóng cả' sống vui, sống khỏe

Người cao tuổi phường Phan Đình Phùng kiểm tra sức khỏe miễn phí tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hướng tới mục tiêu tất cả người cao tuổi được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng và duy trì hiệu quả 92 trung tâm và 36 điểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng dành cho người cao tuổi. Đến nay, các cơ sở đã tổ chức 711 buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, thu hút trên 72.200 lượt người cao tuổi tham gia.

Bên cạnh nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước, công tác chăm lo người cao tuổi tại Thái Nguyên ngày càng có sự tham gia tích cực của doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Xu hướng xã hội hóa góp phần mở rộng các loại hình chăm sóc, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người cao tuổi. Điển hình là mô hình “Làng người già Bà Nguyệt bao dung” do Trung tâm Bảo trợ xã hội Hường Hà Nguyệt triển khai.

Không chỉ hướng tới xây dựng một cơ sở dưỡng lão, mô hình đặt mục tiêu hình thành hệ sinh thái chăm sóc người cao tuổi theo hướng bền vững, huy động sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng, giúp ngày càng nhiều người cao tuổi có điều kiện sống an vui, có điểm tựa khi bước vào tuổi xế chiều.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Hường Hà Nguyệt, cho biết: Chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian sống không chỉ bảo đảm đầy đủ các điều kiện nuôi dưỡng, y tế chuyên khoa mà còn là một ngôi nhà thứ hai ngập tràn tình thương nơi các cụ được sẻ chia, sống có ích và tận hưởng trọn vẹn sự an yên.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Hường Hà Nguyệt, trò chuyện và thăm hỏi người cao tuổi tại Trung tâm.

Sự xuất hiện của các mô hình xã hội hóa như “Làng người già Bà Nguyệt bao dung” góp phần đa dạng hóa mạng lưới an sinh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và phong phú của người cao tuổi, nhất là trong bối cảnh dân số già đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Sự kết hợp giữa hệ thống y tế công lập và các mô hình xã hội hóa đang tạo thêm nguồn lực cho công tác chăm sóc người cao tuổi tại Thái Nguyên. Đây cũng là hướng đi góp phần đáp ứng đồng thời nhu cầu chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi.

Đánh giá về những kết quả đạt được, ông Nguyễn Tiến Lợi, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh, nhấn mạnh: Công tác chăm lo cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, thể hiện sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Thời gian tới, Hội Người cao tuổi tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng"; tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, bảo đảm tất cả người cao tuổi trên địa bàn được thụ hưởng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc tốt nhất cả về vật chất và tinh thần.

Tỉnh Thái Nguyên tiếp tục xác định chăm sóc người cao tuổi không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Với sự chung tay của toàn xã hội, các hoạt động chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh và phát huy vai trò người cao tuổi đang từng bước được mở rộng, góp phần tạo dựng môi trường sống an toàn, nghĩa tình, để người cao tuổi tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích và đóng góp cho sự phát triển của quê hương.