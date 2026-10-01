Fan đòi quyết định chuyện tình của Tỉnh Bách Nhiên

Bộ phim Đầu xuân tươi sáng đã khép lại, nhưng tranh luận quanh tác phẩm vẫn tiếp diễn và có vẻ ngày càng đi chệch hướng.

Vừa qua, một bộ phận người hâm mộ bộ đôi trong phim đã công khai kêu gọi hoàn tiền gói VIP dành cho tập cuối, giá 18 nhân dân tệ. Lý do cho hành động bất ngờ này hoàn toàn không phải vì chất lượng hình ảnh, âm thanh hay nội dung của phim.

Khán giả không hài lòng khi nam chính Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện cùng bạn gái Lưu Văn, ảnh hưởng đến cảm xúc dành cho chuyện tình giữa anh và Tôn Thiên trên màn ảnh.

Đầu xuân tươi sáng do Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên đóng chính, được ví là ngựa ô của phim truyền hình Hoa ngữ tháng 9.

Tranh cãi bị đẩy lên khi Lý Trình Hạo gọi Tỉnh Bách Nhiên là Luke - tên nhân vật trong phim - rồi nhắc nam diễn viên đang ngồi xem chương trình cùng bạn gái ở phòng VIP.

Chỉ trong một tình huống, nhân vật hư cấu và đời sống thật của diễn viên bị trộn lẫn vào nhau, và sự hiện diện của Lưu Văn khiến hàng loạt khán giả đòi trả lại gói xem VIP để phản đối.

Trên thực tế, phim tình cảm sống bằng khả năng khiến người xem tin vào những rung động trên màn ảnh. Khán giả chờ đợi một cuộc gặp, tiếc nuối một lần bỏ lỡ, mong hai nhân vật đến được với nhau. Cảm xúc ấy là một phần sức hấp dẫn của phim ảnh. Việc yêu thích một cặp đôi hư cấu cũng không có gì đáng chê trách.

Tuy nhiên, rắc rối sẽ xuất hiện khi người xem muốn sự thuyết phục của vai diễn phải được bảo chứng bằng đời tư. Nam chính đã yêu nữ chính trên phim thì ngoài đời cũng phải giữ hình ảnh tương ứng, ít nhất trong khoảng thời gian khán giả còn lưu luyến.

Bạn gái thật, trong bối cảnh này lại trở thành người xuất hiện không đúng lúc, thậm chí có người còn gọi Lưu Văn là "tiểu tam".

Nghịch lý nằm ở chỗ diễn viên đóng càng đạt thì càng có nguy cơ bị trách cứ. Thành quả nghề nghiệp cuối cùng rất có thể bị chuyển thành món nợ tình cảm. Để giữ người hâm mộ hài lòng, một số diễn viên phải tiếp tục diễn sau khi tác phẩm kết thúc, còn người yêu của họ phải chấp nhận lùi khỏi khung hình.

Đây là chuyện không lạ ở Trung Quốc. Năm 2020, Thành Nghị bị một bộ phận khán giả phản ứng vì giữ khoảng cách với Viên Băng Nghiên trong sự kiện khép lại Lưu ly, trong khi họ vẫn muốn hai diễn viên tương tác như đôi tình nhân trong phim.

Năm 2017, Lộc Hàm công khai Quan Hiểu Đồng sau khi được ghép đôi với Địch Lệ Nhiệt Ba trong Keep Running, kéo theo những tuyên bố bỏ hâm mộ và bình luận phản đối người yêu thật.

Đó là đòi hỏi không có điểm dừng. Ai quyết định bao lâu thì nghệ sĩ được trở lại cuộc sống riêng? Sau tập cuối, sau đợt quảng bá hay đến khi khán giả tìm được bộ đôi khác để yêu thích?

Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn đã bên nhau 6 năm.

Quay trở lại vụ việc fan đòi lại 18 tệ, giới quan sát cho rằng người mua gói xem có thể chê nội dung nghèo nàn, diễn xuất yếu, giá không tương xứng với trải nghiệm. Họ có thể ngừng theo dõi, từ chối mua tiếp.

Việc hoàn tiền được giải quyết ra sao còn cần căn cứ vào điều kiện giao dịch và quy định áp dụng. Nhưng yêu cầu diễn viên phải yêu ai, tránh ai để giữ cảm xúc cho mình đã vượt khỏi phạm vi đánh giá tác phẩm.

Khoản tiền ấy mua quyền tiếp cận nội dung, không bao gồm cam kết nam chính sẽ sống như nhân vật. Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện cùng bạn gái không làm mất đi một cảnh phim hay cắt bớt quyền lợi trong gói xem.

Nếu sự hụt hẫng trước đời tư nghệ sĩ cũng được coi là lỗi của sản phẩm, mọi lựa chọn cá nhân đều có thể trở thành lý do để khán giả đòi bồi hoàn.

Không thể phủ nhận việc theo dõi càng lâu, chi tiền càng nhiều, một số người càng muốn tiếng nói của mình có trọng lượng trong cuộc sống thần tượng. Nhưng công sức cổ vũ không thể mặc định là fan có quyền định đoạt đời tư của thần tượng.

Dùng việc hoàn tiền để gây sức ép lên quan hệ tình cảm của người ấy là đòi hỏi kiểm soát vô lý, thậm chí có thể coi là sự can thiệp thô bạo vào đời tư người khác.