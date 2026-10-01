The Face: Anh Thư đòi cắt hợp đồng, H'Hen Niê tuyên bố 'mình tên Hen chứ không hèn'

Ngay từ đầu trailer, 3 Mentor đã kịp làm “nóng máy” với loạt màn đối đáp không ai chịu nhường ai.

Anh Thư tự tin nhắc lại thành tích ở mùa trước và đặt mục tiêu trở thành Mentor có quán quân hai mùa liên tiếp: “Mùa trước chị rất là mát tay, lần này chị muốn tạo một tiếng vang - Mentor có quán quân 2 mùa liên tiếp”.

H’Hen Niê lập tức đáp lại ngắn gọn: “Mát tay mùa trước thôi chị”. Trong khi đó, Võ Hoàng Yến cũng không đứng ngoài cuộc: “Tại mùa trước chị chưa ngồi, chứ mùa này chị ngồi thì team chị phải là team Quán quân”.

Mới vài câu “chào sân”, 3 Mentor đã cho thấy mùa giải năm nay có vẻ sẽ không thiếu những màn đối đáp qua lại. Đáng chú ý, trailer còn hé lộ màn “check var” ngay tại trận giữa Võ Hoàng Yến và Anh Thư. Khi Anh Thư góp ý về cách cầm sản phẩm để không che khuất tầm nhìn của khán giả, Võ Hoàng Yến nhanh chóng soi ngược lại phần thể hiện của team Chị Đại, chỉ ra khoảnh khắc logo sản phẩm bị che và đáp: “Lúc nào chị cũng quan trọng điều đó thì em sẽ bắt luôn lúc này”.

Một bên bắt lỗi, một bên lập tức “bắt ngược”. Có vẻ các Mentor mùa này sẽ không để những chi tiết nhỏ dễ dàng trôi qua. Trong khi đó, phần gây tò mò nhất nằm ở những diễn biến phía sau hậu trường.

Trong trailer, Anh Thư bất ngờ lên tiếng yêu cầu nhà sản xuất đảm bảo sự công bằng giữa 3 đội, cho rằng team của mình đang bị “ép”. Khi phía nhà sản xuất phản hồi rằng luật chơi đã được đưa ra từ trước, Anh Thư tiếp tục thể hiện sự không hài lòng và thậm chí đòi cắt hợp đồng.

Trong khi đó, H’Hen Niê cũng có những khoảnh khắc bức xúc. Đáng chú ý nhất là câu nói: “Mình là cái người không đi đúng luật, suốt ngày cứ đòi cái này đòi cái kia... Tên mình là Hen chứ mình không có hèn”. Không rõ câu nói này đang hướng đến ai hay xuất phát chính xác từ tình huống nào, nhưng việc được đặt cạnh những phân cảnh tranh luận giữa các Mentor phần nào khiến khán giả tò mò. Liệu đây chỉ là một màn bất đồng quan điểm trong lúc thi đấu, hay phía sau còn có câu chuyện khác?

Võ Hoàng Yến cũng được trailer “chấm” cho một khoảnh khắc không kém phần hài hước khi màn “phong ấn” đầy tự tin của cô bất ngờ dẫn đến tình huống bị “quật xỉu cái đùng”.

Với loạt tình tiết được hé lộ, The Face Vietnam 2026 đang khiến khán giả đặt khá nhiều dấu hỏi trước ngày lên sóng: Điều gì khiến Anh Thư muốn cắt hợp đồng? H’Hen Niê đang đáp trả ai? Võ Hoàng Yến “check var” bao nhiêu lần? Và quan trọng nhất, cuộc chiến giành thí sinh giữa ba Mentor sẽ diễn ra thế nào?