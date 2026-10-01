Mối duyên giữa 'ông trùm' Danis Nguyễn và Quách Ngọc Ngoan bắt đầu khi nào?
Sau gần 1 tuần khởi chiếu, phim "Trại Buôn Người" đã thu về hơn 146 tỷ đồng, ghi nhận nhiều phản hồi tích cực về nội dung thông điệp và năng lực diễn xuất của dàn diễn viên, đặc biệt là tuyến nhân vật phản diện. Trong đó, netizen đổ dồn sự quan tâm cho màn kết hợp ăn ý của bộ đôi Danis Nguyễn và "cốt iu" Quách Ngọc Ngoan, còn bất ngờ tìm ra một dự án cả hai từng đóng chung trước đó.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/moi-duyen-giua-ong-trum-danis-nguyen-va-quach-ngoc-ngoan-bat-dau-khi-nao-post1881059.tpo