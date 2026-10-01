Mối duyên giữa 'ông trùm' Danis Nguyễn và Quách Ngọc Ngoan bắt đầu khi nào?

Sau "Đầu Xuân Tươi Sáng", phim ngôn tình hiện đại được ngóng chờ phát sóng trong năm nay có "Chiết Ánh Trăng" (Lâm Nhất, Lư Dục Hiểu đóng chính). Ba bộ ngôn tình còn lại đều dự kiến chiếu vào năm 2027, là dự án được rót vốn đầu tư khủng hoặc chuyển thể từ đại IP.