Vua Càn Long kinh điển của màn ảnh: Sự nghiệp 'đóng băng' vì bê bối bạc tình

Trương Thiết Lâm là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ cuối thập niên 1990. Vai Càn Long trong Hoàn Châu cách cách trở thành một trong những nhân vật kinh điển gắn liền với sự nghiệp nam diễn viên. Tuy nhiên, sự nghiệp của tài tử họ Trương cũng gặp nhiều sóng gió khi vướng vào những tranh cãi liên quan đến đời tư.

Thành danh nhờ đóng vai hoàng đế

Trương Thiết Lâm sinh năm 1957 tại Hà Bắc, Trung Quốc. Trước khi trở thành diễn viên, ông từng trải qua thời gian lao động ở nông thôn và làm công nhân.

Năm 1978, ông trúng tuyển Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, được xem là cơ sở đào tạo danh giá nhất về điện ảnh của Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, Trương Thiết Lâm liên tiếp góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh được đánh giá cao. Đến năm 1987, nam diễn viên sang Anh học tập và làm việc.

Trương Thiết Lâm nổi tiếng với vai vua Càn Long trong bộ phim “Hoàn châu cách cách”.

Năm 1998, Trương Thiết Lâm đảm nhận vai Hoàng đế Càn Long trong bộ phim truyền hình đình đám Hoàn Châu cách cách. Thành công vang dội của tác phẩm đã giúp hình tượng “hoàng a mã” của tài tử 5X trở thành một trong những vai diễn kinh điển trên màn ảnh Hoa ngữ. Thời điểm này, Trương Thiết Lâm đã ngoài 40 tuổi. Đây cũng là giai đoạn ông bước vào đỉnh cao sự nghiệp.

Sau Hoàn Châu cách cách, ông tiếp tục đảm nhận các vai hoàng đế. Việc liên tục hóa thân thành những nhân vật quyền lực khiến Trương Thiết Lâm được mệnh danh là “diễn viên chuyên trị vai hoàng đế”.

Tụt dốc vì ồn ào đời tư

Dù thành công trong sự nghiệp, Trương Thiết Lâm không tránh khỏi những thị phi liên quan đến đời tư. Ông từng bị đồn đoán là người đàn ông đào hoa, với nhiều mối quan hệ tình cảm gây tranh cãi.

Trong thời gian làm việc tại Anh thời chưa nổi tiếng, Trương Thiết Lâm kết hôn với một phụ nữ Ba Lan và có con gái. Vì bất đồng trong quan điểm sống, họ chia tay trong hòa bình.

Sự nghiệp của tài tử tụt dốc vì ồn ào tình ái.

Sau khi thành danh, ông tiếp tục có quan hệ tình cảm với nhiều mỹ nhân. Trong đó, mối tình với nữ diễn viên Đề Mạch Nhã Kỳ từng gây xôn xao truyền thông. Họ chia tay vì nam diễn viên không cho cô danh phận chính thức dù đã gắn bó nhiều năm.

Năm 2015, Trương Thiết Lâm dính vào scandal tình ái chấn động khi bị liên tiếp hai phụ nữ tố cáo ông làm họ có bầu, rồi vô trách nhiệm bỏ rơi cả mẹ lẫn con. Cả hai người này đều từng là học trò của ông. Những vụ việc này tác động đáng kể đến hình ảnh mà nam diễn viên xây dựng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Cuộc sống lặng lẽ tuổi xế chiều

Sau những ồn ào, Trương Thiết Lâm dần giảm xuất hiện trên màn ảnh. Ông chuyển sang làm việc tại các trường đại học, đồng thời theo đuổi thư pháp, hội họa và hoạt động bán hàng trực tuyến.

Cuối năm 2024, Trương Thiết Lâm từng gặp tai nạn khi trượt tuyết tại châu Âu, bị gãy nát cả hai chân và phải trải qua quá trình điều trị kéo dài. Thời điểm đó, ông thường phải sử dụng xe lăn hoặc các thiết bị hỗ trợ di chuyển trong sinh hoạt hằng ngày.

Hình ảnh hiếm hoi của Trương Thiết Lâm ở tuổi xế chiều.

Những năm qua, Trương Thiết Lâm gần như đã hoàn toàn rời xa giới giải trí. Theo truyền thông, ông hiện chủ yếu sinh sống ở London (Anh), được cho là đang dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và cuộc sống cá nhân sau nhiều thập kỷ hoạt động trong ngành giải trí.

Thỉnh thoảng, vì công việc riêng hoặc do tham gia một vài hoạt động thư pháp, hội họa, ông trở về Trung Quốc trong thời gian ngắn.