Từ cậu bé bán vé số, ở nhà 11m² vụt sáng thành 'nam thần' nghìn tỷ, hai lần góp mặt tại Oscar

Tuấn Trần sinh năm 1992, từng theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Sài Gòn. Cơ duyên đưa anh đến với nghệ thuật khá tình cờ sau khi tham gia một cuộc thi nét đẹp sinh viên. Với lợi thế chiều cao, Tuấn Trần bắt đầu công việc người mẫu ảnh trước khi được mời tham gia các buổi casting phim.

Tuấn Trần là diễn viên Việt đóng 2 phim được cử tranh giải Oscar

Năm 2014, Tuấn Trần có vai diễn đầu tiên trong Mùa Oải Hương Năm Ấy. Trong những năm đầu hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên liên tục tham gia các dự án truyền hình, từng bước tích lũy kinh nghiệm và khẳng định khả năng diễn xuất.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Tuấn Trần đến khi anh hợp tác với Trấn Thành trong Bố Già. Từ phiên bản web-drama đến bản điện ảnh, nhân vật Quắn giúp nam diễn viên có thêm cơ hội thể hiện nhiều khía cạnh diễn xuất.

Bố Già sau đó trở thành hiện tượng phòng vé, đạt doanh thu 427 tỷ đồng, đồng thời đưa tên tuổi Tuấn Trần đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Vai Quắn trong Bố Già giúp Tuấn Trần thành ngôi sao.

Bố Già cũng được Việt Nam lựa chọn gửi tham dự Oscar lần thứ 94 ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc. Dù không lọt vào danh sách đề cử chính thức, việc góp mặt trong tác phẩm được lựa chọn đại diện cho điện ảnh Việt Nam tại Oscar trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Tuấn Trần.

Sau Bố Già, Tuấn Trần tiếp tục ghi dấu ấn với vai Dương trong Mai. Tác phẩm do Trấn Thành đạo diễn đạt doanh thu hơn 500 tỷ đồng, trở thành một trong những bộ phim có doanh thu cao của phòng vé Việt. Với Tuấn Trần, vai Dương tiếp tục giúp anh duy trì sức hút và cho thấy khả năng đảm nhận những dạng nhân vật đa dạng, không chỉ giới hạn ở màu sắc hài hước.

Tuấn Trần còn góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như Đất Rừng Phương Nam, Mang Mẹ Đi Bỏ, Báu Vật Trời Cho... Đây đều là những tác phẩm thu hút sự quan tâm của khán giả và góp phần duy trì sức nóng tên tuổi của nam diễn viên.

Tuấn Trần góp mặt qua loạt phim trăm tỷ

Mới đây, Tuấn Trần tham gia Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Bộ phim được Việt Nam lựa chọn làm đại diện gửi tham dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 99. Đây là lần thứ hai Tuấn Trần góp mặt trong một dự án được lựa chọn đại diện cho điện ảnh Việt Nam tại giải thưởng điện ảnh này.

Từ một cậu bé có tuổi thơ khó khăn, Tuấn Trần từng bước xây dựng sự nghiệp và trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Việt. Trước khi được biết đến với hình ảnh nam diễn viên liên tục góp mặt trong các bộ phim trăm tỷ, anh từng trải qua những năm tháng tuổi thơ gắn với cuộc sống mưu sinh của gia đình.

Tuấn Trần từng chia sẻ với truyền thông rằng khi khoảng 3-4 tuổi, anh thường được mẹ đưa theo trong những buổi bán vé số. Khi đó, bố đi làm, anh trai đi học nên không có người ở nhà trông nom. Cậu bé Tuấn Trần khi ấy chưa hiểu nhiều về cuộc sống mưu sinh, chỉ biết đi theo mẹ, cầm những tờ vé số và mời khách mua.

Tuấn Tràn và mẹ.

Gia đình Tuấn Trần thời điểm đó sống trong một căn nhà chỉ khoảng 11m². Không gian chật hẹp khiến các thành viên phải xoay xở trong sinh hoạt. Những ký ức về tuổi thơ sau này vẫn được nam diễn viên nhắc lại như một phần trong hành trình trưởng thành.

Có lẽ vì chứng kiến mẹ vất vả từ nhỏ, Tuấn Trần luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho mẹ. Khi sự nghiệp dần ổn định, một trong những điều anh muốn thực hiện là cải thiện không gian sống cho gia đình.

Nam diễn viên sau đó mua một căn nhà mới rộng rãi hơn, có phòng riêng cho các thành viên cùng nhiều tiện nghi mà gia đình trước đây chưa có. Đây cũng được xem là một dấu mốc trong hành trình từ những năm tháng khó khăn đến cuộc sống ổn định hơn của Tuấn Trần.