Một thập niên thúc đẩy

Phạm vi hợp tác bao gồm thương mại, đầu tư và những giao dịch khác đáp ứng điều kiện theo quy định, hướng đến mục tiêu từng bước mở rộng giao dịch bằng đồng nội tệ để hỗ trợ hoạt động kinh tế và hợp tác tài chính khu vực. Các bên kỳ vọng cơ chế mới sẽ nâng cao hiệu quả thanh toán xuyên biên giới, giảm chi phí phát sinh từ việc chuyển đổi qua nhiều đồng tiền và giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn quản lý rủi ro ngoại hối.

Đây là kết quả tiếp nối quá trình hợp tác đã diễn ra trong nhiều năm kể từ năm 2016. Năm 2023, Indonesia, Malaysia và Thái Lan đã ký các MoU; tháng 2/2025 thống nhất hướng dẫn vận hành, mở rộng phạm vi sang đầu tư gián tiếp và tháng 8/2025 bổ sung các ngân hàng thương mại tham gia. Đối với Philippines, thỏa thuận tháng 11/2026 mới dừng ở việc thiết lập khuôn khổ hợp tác chung.

Nhiều ý kiến cho rằng một trong những nguyên nhân khiến các quốc gia ngày càng có xu hướng thúc đẩy hợp tác bắt nguồn từ lo ngại phụ thuộc lớn vào USD trong các hoạt động thương mại, tài chính quốc tế. Theo một nghiên cứu của Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) từ năm 2024, hơn 80% giá trị thương mại được lập hóa đơn bằng USD tại khu vực ASEAN+3 trong khi gần 85% giao dịch ngoại hối của khu vực có USD là một đồng tiền trong cặp giao dịch. Hơn một nửa tài sản và nghĩa vụ nợ xuyên biên giới của các ngân hàng trong khu vực được định danh bằng USD.

Các bên ký kết Biên bản ghi nhớ cam kết tiếp tục hợp tác để phát triển và triển khai Khuôn khổ giao dịch bằng đồng nội tệ (LCT)

Trong khuôn khổ LCT, các doanh nghiệp có thể thanh toán trực tiếp bằng đồng tiền của các nước tham gia thông qua những ngân hàng thương mại được chỉ định, hạ nhiệt nhu cầu chuyển đổi qua USD. Các ngân hàng này cung cấp dịch vụ ngoại hối, thanh toán và công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Theo Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI), giá trị giao dịch LCT của nước này với 7 quốc gia đối tác đạt tương đương 52,6 tỷ USD trong 9 tháng năm 2026, hơn gấp đôi mức 25,7 tỷ USD của cả năm 2025. Tại Malaysia, tính đến quý 3 năm 2026, giao dịch bằng đồng nội tệ chiếm 17,4% thương mại giữa Malaysia và Thái Lan và 21,8% giữa Malaysia và Indonesia.

Ở cấp độ khu vực, việc mở rộng giao dịch bằng đồng nội tệ phù hợp với Tuyên bố của lãnh đạo ASEAN tháng 5/2023 về kết nối thanh toán và thúc đẩy sử dụng đồng nội tệ. Kế hoạch Chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN giai đoạn 2026 - 2030 cũng xác định nội dung này là một hướng hợp tác tài chính, nhằm giảm chi phí thanh toán xuyên biên giới và hạn chế tác động từ biến động tỷ giá, các cú sốc kinh tế, tài chính từ bên ngoài.

Tất nhiên, hiệu quả thực tế của cơ chế còn phụ thuộc vào thanh khoản của từng cặp tiền tệ, tỷ giá chuyển đổi và chi phí giao dịch; thanh toán bằng đồng nội tệ cũng không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của USD. Trong báo cáo công bố hôm 24/8/2026. Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn (KResearch) cho biết khoảng 77% giao dịch thương mại giữa Thái Lan và các nước ASEAN vẫn được thanh toán bằng USD, còn các đồng nội tệ chỉ chiếm khoảng 21%.

Thêm lựa chọn, giảm rủi ro

Ở chiều tích cực, cơ chế LCT có thể hỗ trợ thương mại và đầu tư giữa các quốc gia khu vực thông qua việc giảm chi phí thanh toán, đặc biệt đối với những doanh nghiệp thường xuyên giao dịch với đối tác trong khu vực. Các nước ký thỏa thuận đều có quan hệ thương mại, đầu tư với nhau và cùng tham gia những mạng lưới sản xuất, cung ứng tại Đông Nam Á. Khi doanh nghiệp có thêm lựa chọn về đồng tiền thanh toán, một số giao dịch có thể được thực hiện thuận lợi hơn, nhất là khi bên mua và bên bán đều có nhu cầu sử dụng đồng tiền của nhau.

Sự phụ thuộc lớn vào USD khiến ASEAN đối mặt với hai nhóm rủi ro. Thứ nhất là nguy cơ thiếu hụt thanh khoản USD khi thị trường biến động mạnh, làm tăng chi phí vay vốn và hạn chế khả năng tiếp cận các công cụ phòng ngừa rủi ro. Thứ hai là tác động từ các chính sách tiền tệ Mỹ lan truyền sang thị trường khu vực thông qua dòng vốn, tỷ giá và việc điều chỉnh danh mục đầu tư. Do đó, LCT có thể giúp tăng thêm lựa chọn ứng phó với các cú sốc tài chính bên ngoài.

Việc sử dụng đồng nội tệ có thể giúp hạn chế một phần những rủi ro nếu doanh nghiệp giảm được nhu cầu nắm giữ và sử dụng USD cho thanh toán. Đặc biệt, những doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, thương mại và đầu tư tập trung giữa các nước tham gia có thể được hưởng lợi từ khả năng thanh toán trực tiếp và cân đối nguồn thu - chi bằng cùng một đồng tiền.

Trong những giao dịch quốc tế hiện nay, doanh nghiệp thường lựa chọn đồng tiền có khả năng chuyển đổi thuận lợi và chi phí thấp. Khi số lượng giao dịch bằng một cặp đồng nội tệ gia tăng, các ngân hàng có thể có thêm động lực cung cấp thanh khoản, báo giá và phát triển công cụ phòng ngừa rủi ro cho cặp tiền đó. Giao dịch bằng đồng nội tệ gia tăng có thể tạo điều kiện cho thị trường ngoại hối nội khối phát triển, thông qua việc các ngân hàng mở rộng báo giá, thanh khoản và công cụ phòng ngừa rủi ro cho các cặp tiền khu vực.

Kiểm tiền ringgit của Malaysia tại một quầy giao dịch tiền tệ ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP/ TTXVN

Lời hồi đáp từ thực tiễn

Các quyết định đầu tư hoặc mở rộng sản xuất phụ thuộc vào nhu cầu thị trường, thuế quan, cơ sở hạ tầng, chi phí lao động, môi trường kinh doanh và nhiều thành tố khác; trong khi chi phí thanh toán chỉ là một thành phần trong tổng chi phí của doanh nghiệp.

Đồng USD giữ vai trò chi phối trong nhiều khâu của hoạt động kinh tế quốc tế, từ định giá hàng hóa, thanh toán thương mại, vay nợ, đầu tư đến dự trữ ngoại hối. Những chức năng này có quan hệ với nhau nhưng không hoàn toàn đồng nhất. Việc gia tăng thanh toán bằng đồng nội tệ không đồng nghĩa với việc USD mất vai trò trong dự trữ ngoại hối, quản lý thanh khoản hay các giao dịch ngoại hối của ngân hàng. Tương tự, việc tăng sử dụng đồng nội tệ trong thương mại chưa trực tiếp dẫn đến thay đổi trong cơ cấu dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương.

Cơ chế LCT không loại bỏ biến động tỷ giá giữa các đồng tiền trong khu vực. Các đồng nội tệ như rupiah, ringgit, baht và peso đều chịu ảnh hưởng từ điều kiện kinh tế trong nước, chênh lệch lãi suất, diễn biến dòng vốn và tâm lý thị trường quốc tế.

Do đó, tác động trong ngắn và trung hạn của khuôn khổ LCT trước hết nằm ở việc mở rộng lựa chọn thanh toán và giảm nhu cầu sử dụng USD làm đồng tiền trung gian trong những giao dịch đủ điều kiện.

Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) từng đề xuất các nước ASEAN+3 khuyến khích hoạt động của ngân hàng được chỉ định, xử lý khác biệt về quy định và vận hành, hỗ trợ thanh khoản khi cần thiết và ứng dụng công nghệ để giảm chi phí giao dịch. Điều đáng nói là đi cùng những đề xuất này lại là bài toán phức tạp từ quản lý nhà nước đến hoạt động của ngân hàng thương mại. Thêm vào đó, phải nhìn nhận rằng quá trình phát triển này không diễn ra tách biệt với ảnh hưởng của những đồng tiền quốc tế khác. Ngoài USD, đồng nhân dân tệ cũng đang được sử dụng ngày càng rộng rãi trong những giao dịch có liên quan đến Trung Quốc.

Mức độ mở rộng của từng đồng tiền phụ thuộc vào quy mô quan hệ thương mại, chiều sâu thị trường tài chính, điều kiện quản lý ngoại hối và nhu cầu của các chủ thể tham gia. Các ngân hàng trung ương có thể tạo điều kiện, nhưng không dễ thay đổi quyết định này nếu thị trường chưa cung cấp dịch vụ đủ thuận lợi. Mặt khác, sự khác biệt về quy mô nền kinh tế và mức độ phát triển thị trường tài chính giữa các thành viên ASEAN cũng có thể dẫn đến tốc độ triển khai không đồng đều. Những nền kinh tế có thị trường ngoại hối phát triển và hệ thống ngân hàng tham gia sâu vào thanh toán quốc tế sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để mở rộng dịch vụ. Ngược lại, các quốc gia có thị trường đồng nội tệ nhỏ, thanh khoản hạn chế hoặc quy định quản lý ngoại hối chặt chẽ có thể gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, "đường dài mới biết ngựa hay", giá trị của LCT sẽ được đo bằng hiệu quả và khối lượng giao dịch thực tế, chứ không chỉ dừng ở số lượng thỏa thuận và mức độ kỳ vọng của các bên.