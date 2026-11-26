Mô hình trồng sâm Lai Châu dưới tán rừng tại bản Ngài Thầu, xã Sì Lở Lầu, mở thêm hướng sinh kế cho người dân vùng biên giới.

Trong công tác giảm nghèo đa chiều ở khu vực miền núi biên giới, rào cản lớn nhất của nhiều hộ nghèo không chỉ là thiếu vốn mà là thiếu kiến thức làm ăn. Để giúp người dân thay đổi cách làm, mô hình trồng sâm dưới tán rừng tại xã Sì Lở Lầu (tỉnh Lai Châu) đang lấy việc truyền nghề trực tiếp, "cầm tay chỉ việc" làm đòn bẩy. Khi nắm chắc kỹ thuật trong tay, đồng bào các dân tộc thiểu số đã chủ động vươn lên, từng bước giải quyết các chiều thiếu hụt về việc làm, giáo dục và y tế để thoát nghèo bền vững.

Đổi thay nếp nghĩ từ những buổi truyền nghề nơi biên giới

Tại bản Ngài Thầu, xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu, câu chuyện thiếu đói từng là nỗi trăn trở kéo dài của cấp ủy, chính quyền địa phương. Toàn bản có 54 hộ dân với 265 nhân khẩu thì có tới 27 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo. Bà con người Dao, người Mông nơi đây bao đời nay chỉ quen canh tác nương rẫy theo lối cũ, năng suất ngô lúa bấp bênh, cứ đến kỳ giáp hạt lại rơi vào cảnh túng thiếu.

Nhận thấy đất đai và khí hậu dưới tán rừng già thích hợp với sâm Lai Châu, Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải đã phối hợp với chính quyền xã vận động bà con chuyển đổi phương thức sản xuất. Tuy nhiên, với những hộ nghèo quanh năm quen việc phát nương làm rẫy, việc tiếp cận một cây trồng đòi hỏi kỹ thuật cao như cây sâm là một thử thách tâm lý không nhỏ.

Theo Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, để bà con tự tin làm ăn, cán bộ biên phòng đã kiên trì thực hiện phương châm "3 bám, 4 cùng," xuống tận từng nhà động viên, gỡ bỏ dần tâm lý mặc cảm, tham gia tích cực vào mô hình trồng sâm Lai Châu.

Từ nguồn lực xã hội hóa hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ vật tư ban đầu, cán bộ biên phòng và cán bộ chuyên môn không làm thay mà cùng người dân bắt tay dựng 63 nhà giàn trên diện tích gần 6 ha, đưa toàn bộ 54 hộ dân trong bản vào thực hành chăm sóc 15.243 cây sâm Lai Châu.

Điều quan trọng nhất đạt được không chỉ là tỷ lệ sống của cây sâm đạt, thông qua các buổi hướng dẫn kỹ thuật và trực tiếp chăm sóc vườn sâm, người dân từng bước làm quen với yêu cầu về đất trồng, độ ẩm, khả năng thoát nước và cách theo dõi tình trạng sinh trưởng của cây.

Được trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trên 70m² nhà giàn của gia đình, anh Vàng A Thắng - Bí thư Chi bộ bản Ngài Thầu cho biết, từ khi được Bộ đội Biên phòng hướng dẫn, mô hình thực tế bà con nhìn thấy, dễ hiểu nên ai cũng tích cực tham gia. Anh mong muốn thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục phát triển và trở thành nguồn sinh kế góp phần tạo thêm thu nhập cho bà con.

Dưới góc độ chuyên môn đào tạo nghề nông thôn, Tiến sỹ Phạm Quang Tuyến (Viện Nghiên cứu Lâm sinh, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) nhận định, việc hỗ trợ kỹ thuật sẽ giúp người dân có được những kiến thức, kỹ năng để nâng cao trình độ canh tác, đặc biệt trong việc trồng sâm theo hướng hữu cơ và tiêu chuẩn GACP.

Cây sâm Lai Châu đang kết quả tại vườn trồng dưới tán rừng ở bản Ngài Thầu, xã Sì Lở Lầu.

Khi người nghèo có kiến thức và tay nghề vững vàng, họ không còn lo sợ thất bại khi đưa giống mới vào sản xuất. Quan trọng hơn, việc học nghề trồng sâm dưới tán rừng đang tạo ra sinh kế tại chỗ cho người lao động, giữ chân thanh niên ở lại bản làng thay vì phải ly hương đi làm thuê xa xứ.

Nguồn sinh kế này mở ra hướng đi dài hạn để các gia đình giải quyết căn bản các chiều thiếu hụt trong chuẩn nghèo đa chiều: có nguồn thu để sửa sang nhà cửa kín gió, có điều kiện đưa con cái đến trường học tập đầy đủ và mua thẻ bảo hiểm y tế để chăm lo sức khỏe cho cả gia đình.

Đáng mừng hơn, để bảo vệ những luống sâm dưới tán cây, bà con trong bản đã cùng nhau lập tổ tự quản, tích cực tuần tra giữ rừng, không còn tình trạng chặt phá cây rừng làm củi hay đốt nương bừa bãi.

Phát triển vùng trồng gắn với thị trường tiêu thụ

Bên cạnh mô hình tại Sì Lở Lầu, các địa phương có thế mạnh về cây sâm như xã Trà Linh (thành phố Đà Nẵng) hay xã Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) cũng đang chú trọng trang bị kỹ năng thị trường cho người nông dân.

Theo ông Trịnh Minh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Linh, điều quan trọng là có đầu ra ổn định cho người dân. Địa phương đang quan tâm thu hút doanh nghiệp đầu tư cơ sở chế biến sâu các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh.

Thành phố Đà Nẵng cũng đã đưa sâm Ngọc Linh và các sản phẩm chế biến lên sàn giao dịch điện tử “OCOP và Đặc sản Đà Nẵng” để mở thêm kênh giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm.

Tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền địa phương cũng tổ chức các hoạt động quảng bá, kết nối tiêu thụ sâm. Lễ hội Sâm Ngọc Linh trong tháng 10/2026 có sự tham gia của 19 thôn, 5 doanh nghiệp, hợp tác xã và hàng chục hộ trồng sâm, dược liệu. Ngoài sâm tươi, nhiều sản phẩm chế biến từ sâm và nông sản địa phương được giới thiệu, bày bán.

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Măng Ri, cho biết đầu ra của người trồng sâm vẫn còn hạn chế. Địa phương dự kiến duy trì lễ hội hằng năm, tiến tới tổ chức phiên chợ định kỳ để bà con có nơi giới thiệu, mua bán sản phẩm và gặp gỡ các đơn vị thu mua.

Việc hỗ trợ người dân trồng sâm cần đi cùng với hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức sản xuất và tìm thị trường tiêu thụ. Với hộ nghèo, hộ cận nghèo, đây là những yếu tố cần được tính toán kỹ, bởi cây sâm đòi hỏi vốn đầu tư, thời gian chăm sóc và có thể gặp rủi ro khi giá bán biến động.

Thực tiễn từ những luống sâm xanh tốt nơi biên cương khẳng định một bài học sâu sắc trong công tác giảm nghèo đa chiều: sự hỗ trợ của Nhà nước và các lực lượng chỉ phát huy tác dụng khi người dân thực sự muốn vươn lên và được trang bị đầy đủ kỹ năng nghề nghiệp. Cung cấp con giống hay tiền bạc chỉ giúp giải quyết cái khó trước mắt; trao cho bà con kỹ thuật canh tác, kỹ năng quản lý và khơi dậy ý chí tự lực tự cường mới là con đường chắc chắn nhất để đồng bào vùng cao làm chủ cuộc sống và thoát nghèo một cách bền vững./.