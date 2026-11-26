Chủ động, sáng tạo từ vườn tăng gia

Buổi chiều cuối tháng 11, khi những giờ huấn luyện trên thao trường vừa kết thúc, tại khu tăng gia tập trung của Tiểu đoàn Tăng 1, cán bộ, chiến sĩ lại bắt tay vào công việc quen thuộc. Nhờ bàn tay cần mẫn, những luống rau xanh mướt trải dài góp thêm nguồn thực phẩm tươi ngon cho bữa ăn hằng ngày của bộ đội.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 409 thu hoạch cá.

Trung sĩ Trần Minh Đức, Đại đội Tăng 1, Tiểu đoàn Tăng 1 chia sẻ: “Sau giờ huấn luyện, chúng tôi lại cùng nhau ra vườn cuốc đất, vun luống, nhổ cỏ, bắt sâu. Vất vả nhưng ai cũng vui vì nhìn thấy từng luống rau lớn lên xanh tốt mỗi ngày. Đặc biệt, mỗi lần thu hoạch, được tận tay mang những bó rau tươi do mình chăm sóc vào nhà bếp, nhìn đồng đội thưởng thức trong bữa ăn, chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi”. Để duy trì vườn rau xanh quanh năm, các đơn vị quy hoạch diện tích canh tác, lựa chọn giống phù hợp thời tiết, thổ nhưỡng và tổ chức sản xuất theo mùa vụ. Từng bộ phận được phân công phụ trách cụ thể, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật từ làm đất, chăm sóc đến thu hoạch.

Điểm đáng chú ý trong công tác tăng gia, sản xuất ở Lữ đoàn 409 là đơn vị vừa duy trì phương thức canh tác truyền thống, vừa tích cực nghiên cứu, áp dụng những cách làm mới, phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, mô hình nuôi cá bán công nghiệp và sáng kiến tưới rau tự động bằng hệ thống giàn phun nước là những hướng đi thiết thực, thể hiện tinh thần chủ động đổi mới của cán bộ, chiến sĩ.

Với diện tích mặt nước khoảng 70.000 m2, việc khai thác hiệu quả nguồn lợi thủy sản có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm thực phẩm tại chỗ. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phương thức nuôi truyền thống, mô hình chăn nuôi cá bán công nghiệp được xây dựng theo hướng kết hợp điều kiện mặt nước sẵn có với con giống chất lượng, thức ăn phù hợp và quy trình chăm sóc, quản lý khoa học.

Một điểm mới của mô hình là kết hợp thức ăn công nghiệp với nguồn thức ăn tự nhiên như rau, cỏ và phụ phẩm nông nghiệp, bảo đảm vệ sinh. Cách làm này giúp khai thác hiệu quả diện tích mặt nước, tạo sự chủ động trong quản lý chất lượng, hạn chế lãng phí thức ăn, công sức và nguồn lực đầu tư. Trung tá Đặng Đình Đắc, Phó Chủ nhiệm hậu cần - kỹ thuật Lữ đoàn (tác giả mô hình nuôi cá) chia sẻ: “Mô hình nuôi cá bán công nghiệp là tận dụng tốt diện tích ao hồ hiện có nhưng phải thay đổi cách tổ chức sản xuất. Từ khâu chọn giống, chuẩn bị ao, tính toán thức ăn đến theo dõi quá trình sinh trưởng đều phải có quy trình cụ thể. Làm như vậy vừa kiểm soát được chất lượng cá, vừa chủ động thời điểm thu hoạch, đáp ứng nhu cầu bữa ăn của bộ đội”.

Cùng với chăn nuôi thủy sản, sáng kiến tưới rau tự động bằng hệ thống giàn phun nước cũng mở ra hướng cải tiến thiết thực trong chăm sóc vườn tăng gia. Nhờ tích hợp bộ hẹn giờ đóng, ngắt tự động, vườn rau được tưới đủ ẩm đồng đều, vừa tiết kiệm nước vừa giảm đáng kể công sức bộ đội.

Nâng chất lượng bữa ăn

Ở Lữ đoàn 409, tăng gia sản xuất luôn được đặt trong kế hoạch đồng bộ, có sự chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, chỉ huy các cấp nhằm chủ động hậu cần tại chỗ, nâng cao đời sống bộ đội.

Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị sản phẩm tăng gia, chế biến của Lữ đoàn 409 đạt gần 5 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí sản xuất, lợi nhuận đạt gần 500 triệu đồng.

Năm 2026, Lữ đoàn duy trì hơn 11,2 nghìn m2 diện tích canh tác rau, củ, quả; sản lượng thu hoạch đạt hơn 77,8 tấn. Diện tích vườn cây ăn quả hơn 20 nghìn m2, sản lượng trái cây đạt hơn 28,6 tấn. Trong chăn nuôi, đơn vị duy trì đàn lợn thịt 520 con, đàn lợn nái 26 con; đàn gia cầm thịt 5.450 con, gia cầm đẻ trứng 500 con. Đặc biệt, với 70.000 m2 diện tích mặt nước, đơn vị thả nuôi 36 nghìn con cá giống, thu hoạch 17,4 tấn cá thịt các loại.

Các sản phẩm tăng gia, chăn nuôi bổ sung nguồn thực phẩm tươi, đa dạng cho bếp ăn, góp phần giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị sản phẩm tăng gia, chế biến của Lữ đoàn đạt gần 5 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí sản xuất, lợi nhuận đạt gần 500 triệu đồng. Kết quả đó cho thấy hiệu quả thiết thực từ việc tổ chức sản xuất có kế hoạch, khai thác tốt tiềm năng đất đai, mặt nước và sức lao động của bộ đội.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Cương, Chủ nhiệm Hậu cần - kỹ thuật Lữ đoàn 409, để bảo đảm tốt đời sống bộ đội, đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng công tác tăng gia, sản xuất gắn với tổ chức nuôi dưỡng khoa học, hợp lý. Cơ quan hậu cần - kỹ thuật thường xuyên bám nắm, hướng dẫn các đơn vị từ khâu quy hoạch vườn, giàn, ao, chuồng đến lựa chọn giống, chăm sóc cây trồng, vật nuôi và tổ chức thu hoạch. Việc duy trì kiểm tra chất lượng thực phẩm, vệ sinh nhà ăn, nhà bếp, thực hiện tiêu chuẩn, định lượng và chủ động cân đối nguồn thực phẩm theo từng bữa ăn được thực hiện nghiêm túc. Mục tiêu là bảo đảm bộ đội luôn được ăn ngon, đủ, an toàn, có sức khỏe tốt để tham gia huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ.

Chăm lo tốt bữa ăn cũng chính là chăm lo sức khỏe, thể lực và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mỗi quân nhân. Năm 2026, tỷ lệ quân số khỏe của Lữ đoàn đạt 99,3%. Kết quả ấy có sự đóng góp từ nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có việc chủ động nguồn thực phẩm, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và duy trì nền nếp chăm sóc sức khỏe bộ đội.