Hội nghị có sự tham gia của 70 đại biểu thuộc các nhóm đối tượng trên.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về tình hình lao động, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, cơ hội việc làm trong và ngoài tỉnh; đồng thời được tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu ngành nghề đào tạo phù hợp với năng lực, điều kiện và nguyện vọng.

Đáng chú ý, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bát Xát đã phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm và chính sách cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Các nội dung về đối tượng, điều kiện, quy trình và thủ tục vay vốn được hướng dẫn cụ thể, giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận nguồn lực phát triển sản xuất, kinh doanh.

Nhiều ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại phần thảo luận, những khó khăn liên quan đến học nghề, tìm việc làm và tiếp cận vốn vay được người tham dự thẳng thắn trao đổi, đề xuất. Các cơ quan chức năng và lãnh đạo địa phương đã trực tiếp giải đáp, hướng dẫn chính sách, thủ tục và giải pháp phù hợp.

Hội nghị góp phần đưa chính sách việc làm, tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng, tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện ma túy có cơ hội học nghề, tìm việc, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Qua đó, thiết thực hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái phạm, tái nghiện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.