Theo đó, giá bán lẻ xăng, dầu được điều chỉnh như sau: Xăng E5RON92 giảm 185 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 44 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 1.382 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.101 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước cụ thể như sau:

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Từ chiều nay (26-11), giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm, dầu diesel giảm gần 1.400 đồng/lít. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Ngoài ra, liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA dự báo thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong quý IV năm 2026 do việc xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông đang phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu; OPEC+ dự kiến quyết định chính sách khai thác dầu năm 2027 tại cuộc họp ngày 29-11-2026; lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura ở Saudi Arabia; tiếp tục có các vụ tấn công tàu thuyền đi lại qua eo biển Hormuz; cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào các cơ sở năng lượng… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến giảm là chủ yếu.